阅读胎教何时开始？不妨这么做

如今，越来越多的准爸妈在孕期选择阅读胎教。所谓阅读胎教，是指通过阅读来对宝宝进行的一种胎教方式。具体内容下面我们接着说：

阅读胎教的益处

1. 加强亲子关系

根据研究发现，胎儿7-8个月大的时候，ta们已经可以思考、记忆事物啦~在这个时候准妈妈每天给胎儿轻声阅读书籍，会使胎儿感受到妈妈对他的爱意，增强亲子关系。

2. 增加准妈妈的文学素养

在对胎儿进行阅胎教时，准妈妈也能够感受到文学作品中的思想内涵，提升了自身的文学素养。

阅读胎教的方式

1. 挑选适合的书籍

在进行阅读胎教之前，首先要选择合适的书籍。书籍的体裁可以多样化，小说、散文、诗歌、童话等都可以，但是必须要选择内容积极向上的作品。如果准妈妈选择了负能量，或者是非常惊险或悬念迭出的书籍，心情容易受到影响，而且精力消耗也大，不利于胎儿的正常发育。

2. 安静的进行阅读胎教

在给胎儿阅读前，准妈妈首先自己要平静下来，寻找一个安静的地方，再轻声给胎儿阅读。

如何选择阅读胎教的书籍

1. 文学类书籍

在孕期，由于受雌性激素、生活规律等影响，准妈妈难免会有情绪低落的情况，这样长此以往不仅对自己身体有伤害，也不利于胎儿的健康发育。此时准妈妈可以选择文学类书籍，帮助自己度过心理不安的阶段。特别是女性文学类作为胎教书籍，更容易获得情感共鸣。

2. 亲情绘本类书籍

在迎接宝宝降生的过程中，准妈妈还可以阅读一些亲情绘本类书籍。这些书籍的内容虽然简单但饱含爱意，很适合孕期阅读。未来也可以再和孩子一起分享，那时感受也一定完全不同。

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