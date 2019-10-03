想要提高“孕力”？这些得注意

如今，很多家庭都想再生一个，但却始终怀不上。造成这一情况的其中一大原因是女性日常没能保养自己的身体，使得受孕率降低。那么，如何拥有健康的孕力呢?请接着往下看：

1.科学减肥

一些女性朋友为了保持身材日常全吃素食，因为这样做搞不好对身体伤害很大。根据研究发现，在相同运动量的条件下，全素食的减肥女性78%出现了停止排卵的情况，而且生理周期时间变短。

2.规律运动

很多女性要么不运动，要么运动时用力过猛，这都不对。运动要细水长流，建议大家合理规划。即便暂时没有备孕计划，女性每天也应抽出半个小时的时间来运动，切不可久坐。

3.经期不能夫妻生活

很多夫妻在女性生理期依然同房，虽然目前关于经期是否可以夫妻生活仍然有争议，但是如果在备孕阶段最好不要这样做。因为在经期时女性的道黏膜处于损伤状态，如果这个时候进行夫妻生活，容易产生ASAB抗体，不易怀孕。

4.保持合理体重

根据研究发现，女性体重过轻或者过重都不易怀孕，这说明女性的孕力与体重有关。因此在日常生活中，女性要坚持科学饮食，经常运动，来保持合理体重。

5.补充维生素E

在一些美容院，美容师用精油来保养女性的卵巢。但是仅仅把精油抹在皮肤上，是无法深入女性体内起到保护卵巢的作用。大家与其花钱做无用功，不如选好食用油。这是因为食用油中含有丰富的维生素E(又被称为生育酚)，适当补充能够推迟性腺萎缩的进程，延缓衰老。

6.注意避孕

很多夫妻在不想要孩子的时候，没有采取正确的避孕措施，导致频繁意外怀孕、反复流产。这一行为对女性孕力伤害非常大，不仅容易使子宫膜的基底层受损，导致受精卵很难着床，还易感染引起妇科炎症。希望大家暂无生宝宝打算时，一定要最好避孕措施。

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