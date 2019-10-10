孩子成绩排倒数，宝妈慌了竟花17万给其报班

去年有个妈妈算了下孩子从出生到18岁的全部花销，结果发现发现竟然超百万，网友们纷纷表示不敢要孩子了。但其实大家只看到了价格很夸张，却忽略了其中大部分是教育成本，而且绝大多是培训班的费用……

孩子成绩班级倒数，妈妈一次性充17万！

孩子以642分考入不错高中，然而一学期下来，学习成绩却滑落至倒数，曹女士慌了，赶紧给孩子找了个培训班，每小时400元。这家培训机构表示，按照目前的价格从高一下学期到高二全年的课程只需要17万，一点点的交，那么未来肯定会涨价，不划算。听闻此，曹女士一口气把钱全交了~

按照这个价格来算，大概需要425个小时，即便每天2小时，也需要200多天才能消耗干净，不得不说这位妈妈是真的拼。而在生活中，像曹女士的家长还有很多，罗女士也有类似的情况。

刚开学，罗女士就给女儿报了语文和数学培训班（英语没有报是因为没抢到名额），每门课都是2500+/学期，两门课一年就要1万多。而为了能给女儿报上辅导班，罗女士平日都是勒紧裤腰带，想买包包化妆品的时候，就会不自觉把价格换算成几堂课，然后就失去购买欲望了。

花这么多钱，真的只是希望孩子好？

家长花巨款给孩子提升成绩是好事，也是为他们好，但是也不可否认，有很多家长给孩子报班是因为别人也报了，如果自家不跟上，孩子岂不是就输了~

于是大家一边抱怨着孩子抚养成本高，一边又急着给培训班送钱，双休日更是没有休息，要么在培训班要么就是在去培训班的路上。

对于补习/培训，大家有很多认知错误！

1.补习班能替代学校

其实很多课程补习都是国家明令禁止的，比如语文、英语、数学等等，但是还有很多机构打擦边球。生活中，很多家长都给孩子报了大量补习班，而孩子上过补习课会让认为自己已经掌握了，结果学校不好好听课。

其实从师资力量上来说补习班远远不如学校。在职教师都有相关证书，但同时他们是被禁止去辅导机构上课，所以很多补习班的老师都没有从业资格，有些甚至不是师范学校毕业的，教学质量更是没有保障。所以如果家长或者孩子用这种补习班替代学校，那么对孩子的学习非常不利。

2.补习班报的越多越好

为了不让孩子输给别人，一些家长会疯狂给孩子报补习班，不仅工作日都报满，双休日也不放过，然而这种做法不仅上课时间排满，作业也要写两份，对孩子来说负担非常重。

家长们一定要明白，报得多不一定学得多，学得多不一定掌握得多，过多的学习内容和不正确的训练往往还可能让孩子产生厌学心理，这就得不偿失了。

3.家长决定孩子的爱好

有不少家庭在给孩子选择补习班、培训班的时候，都不会跟孩子商量，全凭家长的意志，这就导致兴趣班不是兴趣，孩子也变成了学习的机器，但是这不是我们想看的。

对于孩子们来说，不感兴趣的兴趣班是一种负担，这种班不仅无法培养孩子自主性和责任感外，还会大大打击他们的学习兴趣，得不偿失。

给孩子报培训班，正确方法需看好

生活中，也有很多家长为了让孩子全面发展，会报一些班，主要是为了拓宽综合素质，加强艺术类、体育类的培训，而这种方式就是非常正确的，但同时还要记得，一定要遵循以下几点：

1.要关注孩子的意愿

给孩子选择培训班，不仅要符合他们的年龄，还要满足孩子的意愿。比如有些家长，在孩子上幼儿园的时候就去学书法，此时孩子握笔力量还不够，运笔很难达到老师的标准，容易产生自卑心理。

乐器也是同样的道理，要在合适的年龄学正确的乐器。当然最重要的就是孩子要喜欢，只要真的是孩子的兴趣，那么即便是刮风下雨他们也会催着你送他去上课。

2.不要一下子报太多课

孩子的课外时间也不是无限的，要留给孩子自由支配的时间。有些家长为了能让孩子一下子变成全能人才，把孩子的课外时间安排的满满当当，尤其是放假的日子，孩子可能比上学的时候还忙。

所以说不要一下给孩子报太多课程，适当的根据孩子的兴趣选1-2种即可。另外还要注意孩子的认知能力有限，所以超前教育不可取，家长们不要在这方面浪费太多钱。

3.帮孩子选一个好老师

现在市面上的辅导机构非常多，里面的培训老师也是良莠不齐，如果碰到不好的老师，那么不仅学不到东西，还可能对孩子产生负面影响。所以无论是那些补习班、兴趣班，选择一个好老师非常重要。

在选择报班的时候，要先去考察一下，看看老师更换频率，太快说明老师流动性太大，不利于孩子学习。另外可以看看老师是不是热爱这份工作，要能为孩子付出时间和精力。

总的来说，就是不要为自己的焦虑买单，毕竟爸爸妈妈们自己挣钱也不容易~

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