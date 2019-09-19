还不了解这些避孕知识？小心中招！

随着社会的发展，生活压力的增大，很多夫妻婚后并不着急要孩子或生二胎，因此在亲密时会做避孕措施。但是令人奇怪的是，即使采取了避孕措施，有些女性还是会怀孕。这是因为他们不了解关于避孕的一些知识，下面我们就共同了解一下。

避孕套的隐患

目前，最广为人知的避孕方法是使用避孕套，但是避孕套也存在一定的隐患。

首先，一些避孕套是由可杀精的non-noxynol-9制成，但是却不能防止性病感染，甚至可能增加感染艾滋病和其他性传染病的危险。美国药品管理局认为，避孕套是通过破坏精子的细胞达到避孕的目的，但是同时它又加大了感染艾滋病的危险性。

其次，在使用避孕套时，一定要掌握好方法，否则有后患。很多男性总是到最后才拿出避孕套，正确做法应是从性交一开始就戴上。

再次，要注意避孕套使用后的处理方法。射精后男性应该及时按住根部慢慢抽出，否则生殖器会缩小，精液可能会流出，致使女性怀孕。

口服避孕药应留意体重

很多女性采用口服避孕药的方法来避孕，这个措施是否成功和女性的体重有很大关系。年龄在18-39岁的女性，如果体重≥58公斤，那么失败率在6成左右。因为避孕药有溶脂的作用，会“待”在体内贮存脂肪的地方，这么一来也就无法达到应该去的血液中发现应发挥的作用。

所以，建议体重≥58公斤的女性听从医生建议寻求更安全的避孕法，确保万无一失。

普通避孕产品和名牌避孕产品的区别

一般来说，普通避孕产品与名牌避孕产品相比，价格至少便宜了6成，这也是为什么那多人选择普通避孕产品的原因。当然，出于安全考虑，也有不少人还是愿意选择名牌避孕产品。

至于2者是否一样安全，没人能给出肯定的答案。毕竟避孕产品的验证风险太大，不像普通产品一种不好用还可以再换另一种。这个失败了，说什么都晚了。

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