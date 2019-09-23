宝宝到了这个时候，该戒夜奶了，别耽误！

今天，和大家一起说说妈妈们都特别关心的话题——夜奶。相信此时此刻有相当多的妈妈正深受其扰，身心俱疲。今天我们给大家出招，帮助你给小家伙戒夜奶。

宝宝的一觉到天亮≠8小时

和我们成人不同，宝宝一觉到天亮通常指的是连续睡5小时。这是因为宝宝的睡眠周期很短，很容易醒，醒过来之后难以自己重新入睡。

而夜奶并没有严格的定义，一般泛指宝宝从睡前清醒状态下吃最后一顿到早上4、5点中间醒来喝的奶。有的宝宝早上4、5点会醒过来吃一顿，然后接着睡，这就不是夜奶啦~

什么时候戒夜奶?

对于这个问题，目前还没有统一的答案。一般来说，宝宝满6个月，有了睡整觉的能力，大家就可以完全不吃夜奶了。此时，宝宝已经开始添加辅食，晚上没以前那么容易饿，不再那么频繁起来吃奶。

还有哦，并不是所有的夜奶都需要戒掉。但如果是以下这2种情况，夜奶确实要戒了：

1. 宝宝只是为了寻求安抚

有的宝宝一醒就要吃奶，没吃到就不睡。大家可以通过睡前加餐来判断宝宝吃夜奶是因为饿还是为了安抚。如果宝宝加餐后还是定时起来要吃奶，那么就是安抚奶了。

2. 妈妈过于疲劳

如果你因为宝宝频繁吃夜奶，睡眠质量大打折扣，而第二天还要上班，情绪和身体健康睡眠受到严重影响，那么就要帮宝宝戒夜奶了。提醒大家，我们当妈的是人，不是神，千万别硬撑。

戒夜奶的正确姿势

讲真，与其说戒夜奶，不然讲培养良好的睡眠习惯。以下的这些方法大家都可以试试：

1. 睡前填饱小肚子

适当延迟晚上喂养时间，最后一顿让小家伙稍微多吃一点，确保含有一些固体或半固体食物，再加上一定量的奶水，宝宝半夜就不会饿醒啦~

2. 建立固定的睡前仪式

整个流程可以包括洗温水澡、换上睡衣、讲睡前故事、唱安眠曲等，帮宝宝放松身心更好地入睡。记得在宝宝过度疲劳前开始上述活动哦~坚持一段时间后，宝宝就会把这些活动和睡觉联系在一起哦~

3. 逐渐减少夜奶次数

适当增加白天的喂奶量，同时减少夜奶的次数和每次的量。大家不要太心急，凡事需要一个过程，可以从3次到2次再到1次，最后戒掉，同时戒掉奶睡的习惯。另外，可以尝试把安抚奶嘴、毯子、安抚巾等作为移情物，帮娃慢慢戒掉夜奶。

4. 避免宝宝过度疲劳

白天让娃尽情玩耍，不过要留意宝宝的他的表现，如果发现其出现揉眼睛、打哈欠、抓耳朵、精神不好等迹象，那么快安排宝宝睡一觉吧。

5. 及时拍一拍

如果在戒夜奶的过程中，小家伙依然到点醒，那请留意他要醒来的迹象，然后及时拍一拍，帮助他顺利从一个睡眠周期过渡到下一个睡眠周期。不过，这个安抚的时间可能会有点长，可能是5分钟，也可能更长。

6. 尝试让宝宝自己入睡

其实，只要给娃机会，他可以试着自己入睡。在小家伙还没完全睡着时，轻轻把他放进婴儿床，道声“晚安”后离开。这么做的好处是若宝宝半夜醒来，最终也会自己接着睡。

7. 别指望马上成功

戒夜奶不可能一蹴而就，也不会一劳永逸。但不管用什么办法，都应根据宝宝的实际情况来，千万别和别人家的宝宝攀比。还有在这个过程中，小家伙会遇到各种情况，比如肠绞痛、长牙了、生病了等等，都可能需要你的安抚。这个时候可别据娃千里之外，而应尊重他的需求。

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