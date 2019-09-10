四个月宝宝咳嗽小妙招，新手爸妈来学~

咳嗽，是一种身体保护性反射动作。通过这种保护性发射动作，人体能够将呼吸道中的垃圾比如说痰液等排出体外。四个月宝宝咳嗽，父母在护理时要多加注意。下面育姐给大家介绍一下四个月宝宝咳嗽小妙招，快来学习~

1.轻轻拍背

宝宝咳嗽严重时，大家可将他抱起，让其上身保持45°，并用手轻轻拍打他的后背，粘附在呼吸道上的分泌物便会更容易排出体外。

2.少量多次饮水

四个月宝宝咳嗽，可以少量多次喂水。请注意，水温不要太烫，以免刺激咽喉。

3.抬高枕头

宝宝半夜咳嗽严重，可将枕头稍稍垫高一些，减轻胃食道反流对喉咙的刺激。

4.营造良好的环境

四个月宝宝咳嗽期间，保持室内温度、湿度适宜和空气清新非常重要。室温控制在20-26℃左右，注意定时开窗换气，将室内湿度维持在50-70%之间，这样可以帮助痰液稀释，排出体外，从而缓解咳嗽症状。

5.妈妈饮食要清淡

宝宝如果是母乳喂养，妈妈此时务必要保持饮食清淡，不吃海鲜类食物，不吃过热或过冷的食品。吃水果最好选择平性水果，并多喝白开水。另外提醒大家，平常要保持乳头干净卫生，如果患上乳腺炎，应停止给娃喂奶。

6.调整奶粉喂养量

如果宝宝是奶粉喂养，要注意这类宝宝消化系统功能比较薄弱。四个月宝宝咳嗽期间，大家要密切观察宝宝的身体情况，及时调整奶粉喂养量。

以上这些就是四个月宝宝咳嗽小妙招，大家学会了吗？

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