你知道吗？胎宝宝对妈妈的好处多着呢~

除了从母体流到胎儿的所有营养素外，一些正在发育的胎儿细胞还会传回母体，新的研究证实了这种胎儿细胞对母体的影响是长期的。

孕麻麻知道她从受孕的那一刻就开始塑造孩子的未来，但她可能没有意识到宝宝已经在回话了。母亲和孩子在整个怀孕期间进行了一次无声的化学对话，遗传物质和细胞不仅从母亲传给孩子，也从孩子传给母亲。科学家认为胎儿的这些信号可能会降低母亲患癌症、类风湿性关节炎和其他疾病的风险，甚至在分娩几十年后也是如此。

孕妈妈体内含有来自胎儿的细胞

一个多世纪以来，我们已经知道孕妇的细胞可以通过胎盘传给未出生的孩子，同卵双胞胎也可以通过他们的共享胎盘交换这些细胞。但是，当斯坦福大学的研究人员在孕妇的血液中发现了一些带有Y染色体的细胞时，这是一个惊喜：这些细胞一定来自她的儿子，因为女性只有X染色体。

事实证明，所有孕妇都携带一些胎儿细胞和DNA，母体血浆中高达6％的自由浮动DNA来自胎儿。婴儿出生后，这些数字迅速下降，但仍留有一些细胞。早在1996年，塔夫茨医学中心的遗传学家DianaBianchi就在分娩27年后的母亲血液中发现了男性胎儿细胞。

有证据表明，那些胎儿细胞不只是在妈妈身体里流动，事实上，它们可能是母亲健康的积极参与者。

胎儿细胞对母体的好处

研究胎儿细胞的科学家首先探讨了其在自身免疫性疾病中的作用，这在女性中更为常见。他们在患有硬皮病的女性皮肤和患有系统性硬化症的女性脾脏中发现了胎儿细胞，这两种疾病都是自身免疫性疾病。最近的研究表明，胎儿细胞实际上可以保护女性免受类风湿性关节炎等自身免疫性疾病的侵害，这些影响可能是由母亲对孩子细胞的免疫反应引起的。

胎儿细胞可以降低女性患乳腺癌的风险，而乳腺癌母亲患者的血液中胎儿细胞水平低于未患癌症的母亲，这证实了胎儿细胞引发的免疫反应可能有助于身体在以后的生命中检测癌细胞。

胎儿细胞似乎也迁移到损伤部位，并且已经发现针对甲状腺和肝脏受损的患者，胎儿细胞已经转化为器官细胞，这表明它们具有修复功能。这可能是因为一些胎儿细胞是干细胞，它可以无限繁殖并转变成不同形式的组织，而母亲身体内的胎儿干细胞可能正在帮助治愈母体。

新发现将推动科学家将怀孕纳入影响健康的因素

目前还不清楚胎儿细胞的作用可持续多久，科学家推测，随着胎儿细胞的再生能力逐渐减弱，有益效果可能会减弱。

即使胎儿细胞不能成为母亲健康的强大力量，它们也可能有助于说服科学家，证实怀孕是一种需要重新考虑的影响健康因素。“在我们了解这些持续存在的胎儿细胞和持续存在的母体细胞之前，研究类风湿性关节炎的人员并没有经常根据性别差异来分析他们的数据，”FredHutchinson癌症研究中心人类免疫遗传学教授J.LeeNelson说，“而且他们当然没有根据女性是否怀孕过来分析它。这项发现真的是太重要了。”

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