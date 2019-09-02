爸爸们各凭本事带娃出门，哪个戳中了你？

近日，一位“袋鼠奶爸”带娃爬山的照片在各大网站上流传。

因为下雨，背娃爸爸不得已穿上雨衣。但为了照顾到胸前的萌娃，于是奶爸在宝宝小脸那里抠了一个洞，方便宝宝看看世界，呼吸下新鲜空气，这操作真溜~宝宝在雨衣里一脸蒙圈的样子，也是可爱极了~

同样还有一位带娃躲雨走红的老爸，没有雨具的他想了一个好办法，将娃塞进自己的T恤里，这画风也太喜感了吧。

蒙住半张脸的娃像极了蒙面大侠，可能他心里正在os：我是谁，我在哪，这是我亲爸吗?

如果说这两位爸爸都是想方设法保护宝宝避免被雨淋到，那么下面这位奶爸简直就是坑娃没跑了。

奶爸带娃下楼买东西，回家的时候发现下雨了，这位奶爸毫不犹豫将娃举过头顶，一路奔回家。很显然娃还不知道发生了什么，说不定以为爸爸在举高高，这画面相当和谐，甚至还流露出一丝丝的搞笑，不知道回去之后娃妈知道这个情况会不会胖揍奶爸。

哈哈，不止这些，爸爸带娃出门常常被称不靠谱，制造的笑话也是一件又一件，当妈的见了，都是分分钟要手撕丈夫的节奏。

这不，下面这位奶爸也让人十分爆笑。

拿着水壶带着娃在小区门口等妈妈，乍一看十分细心，可旁边在风中凌乱的宝宝是怎么肥四?

我们放大再瞅一眼

这凌乱的长刘海难道就是用来挡风的吗?小棉袄也缩到了肚子上面!不过旁边的奶爸全然不知，真是苦了这个娃啊!

再来看看这一位思想出走的老爸，带娃逛街能不能走点心?

帽子都已经盖住娃的半张脸了，还拽着娃一个劲往前走，这要不是手牵着，可能娃要走到沟里吧！捂脸！

不过，看完下面这个奶爸，可能这位蒙面娃娃也不算啥了!

这是拎着娃上街买东西？不知道是爸爸嫌娃走得慢，还是娃太调皮，一把拎起衣服大步流星往家走，这连自主动腿的权利都没了啊，太惨了吧!

爸爸果然是带娃界的一股泥石流，没有做不到只有想不到啊！不过话说回来，咱也不能一棒子打死，有些爸爸带娃虽然不及妈妈般细心，但还是有很多爸爸是个靠谱的带娃小能手：

钢铁侠小罗伯特唐尼带娃出门度假，怕风吹着，小心翼翼地盖好衣服，还自动做了娃的婴儿床，太暖了。

贝克汉姆对待小七也是超级有耐心，不管是出街还是公园玩耍，都及时了解孩子所需，递纸巾送水，很细心有木有。

当然，素人爸爸们也不甘落后。这位外国爸爸带两个娃出门也没再怕的，一只手托着刚出生不久的婴儿，一只手给大点的孩子喂吃的，简直so easy。

怎么样，有没有在这当中看到自家那位带娃的影子啊？咱也不急着吐槽和表扬，老公究竟是带娃“猪队友”还是“神助攻”可不是命运的安排。妈妈们不妨多给爸爸们一些机会，多多和宝宝接触，相信爸爸和宝宝都会一起努力成长哒！

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