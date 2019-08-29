孕妈咪不能养宠物？真没那么可怕

不知从何时开始，为了避免弓形虫感染，孕妇养宠物成为了许多家庭的禁忌。可是对于孕妇来说，被迫和自己的宠物分开是很痛苦的事情。今天我们就来探究一下，孕妇是不是真的不能养宠物呢？

弓形虫病真的那么可怕吗

弓形虫病是一种人兽共患原虫病，人类很容易感染。如果怀孕的女性感染了弓形虫，有30%-40%的几率传染给胎宝，可能会引发胎儿脑部、肝脏先天性病变等不良症状。孕早期的女性，甚至会因为感染弓形虫而流产、死胎。

人体感染弓形虫主要有两种方式，一是吃了生肉之类携带弓形虫的食物，二是接触感染了弓形虫的宠物。但是这也不代表孕妇怀孕后就必须要和宠物分开。狗无法排出带有传染性的包囊，因此不必过于担心；如果家中的猫感染过弓形虫，也无需和准妈妈分开，只要不接触猫咪的粪便就比较安全。

此外，如果孕妇之前感染过弓形虫，体内拥有免疫力，可以避免胎宝感染弓形虫。

孕妇养宠物的利弊

对于孕妈妈来说，如果怀孕后想要养宠物，不仅要考虑弓形虫感染的问题，还得考虑其他方面，正确认知孕妇养宠物的好与坏：

好处

1.给家庭带来欢乐

可爱的小动物，可以改善整个家庭的氛围，带来欢乐。不少孕妇都和宠物相伴了很长时间，感情浓厚。准妈妈要保持愉快的情绪，如果这时候将宠物送走，可能会伤害到孕妇的情绪。

2.陪伴宝宝成长

宝宝出生后，宠物就是他的好伙伴。特别是独生子女的宝宝，可以将宠物当做分享秘密、宣泄情感的对象。此外，宠物能够培养宝宝的责任感和爱心，让父母和宝宝更好地交流等。

坏处

1.诱发过敏

宠物的皮屑是过敏的一大元凶，猫狗经常用舌头舔毛，比起其他的宠物，更容易让主人过敏。另外，春夏交替是不少宠物换毛的时期，毛发中含有过敏原，也容易让诱发过敏。

2.导致狂犬病

在和宠物玩耍的过程中，孕妇可能会不小心被宠物抓伤或咬伤，导致感染狂犬病，危及胎儿安全。

3.伤害宝宝

有些宠物嫉妒心理比较强，可能会因为觉得被主人忽视，而和新生儿争宠，做出伤害宝宝的举动。

孕妇养宠物的注意事项

如果孕妇不愿和宠物分开，不仅要做好心理准备，还要注意以下这些问题，科学地养宠物，保护好自己和胎宝：

1.做好检查工作

孕妇不仅自己要定期产检，也要给宠物做全方位的检查，确定其身体的健康。如果是夏天，需要及时给宠物驱虫，包括体内驱虫和体外驱虫。

2.和宠物保持一定的距离

怀孕期间，最好不要和宠物过于亲密，特别是要避免被宠物咬到或抓伤。另外，摸过猫狗后一定要洗手消毒。

3.确保宠物的饮食卫生

千万不要让宠物吃生的食物，带宠物出门遛弯时，要避免让它吃死掉的动物或是垃圾食物。还有，宠物的饭碗也要每天清洗。

4.保持家中的干净整洁

要及时清理干净宠物的粪便，尽可能避免孕妇接触到传染源。孕妇最好不要清理，如果一定要做，必须戴上手套。此外，要经常清洗宠物的卧具等物。

总之，孕妇需要根据个人情况判断，是否适合养宠物。如果确定要养，一定要做好十足的准备，保护好自己和宝宝。

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