处暑过后，告别夏天，宝宝该如何养生？

8月23号是二十四节气中的处暑，处暑也即意味着“出暑”，要正式告别夏天咯~有些家长可能会感到疑惑，不是早就立秋了吗？没错，但是立秋过后并不会立即进入秋天，在气象意义来上说，处暑才意味着秋天的到来。虽然白天炽烈的阳光还是依旧耀眼，但是早晚的风中已经带上了凉爽的秋意，昼夜温差也逐渐变大。那么，处暑过后，宝宝养生要注意哪些事项呢？

一、正确穿衣，不要盲目“秋冻”

有句老话叫“春捂秋冻”，但是不少家长错误理解了这四个字的意思，以为是说天气转凉也不要加衣服。但其实这句话的真正意思是，进入秋天后不要过早给宝宝增加衣服，而是要合理地加衣，只要保证宝宝“三不寒”即可。

首先就是“肚不寒”，宝宝的肠胃功能还在发育中，因此在平常要小心呵护，小肚肚着凉容易影响宝宝脾胃功能，从而诱发消化系统疾病，因此要保证宝宝的“肚不寒”；其次是“背不寒”，注重背部保暖可以降低宝宝感冒的几率，预防疾病，但是背部也不能包裹太多而出汗，否则宝宝极易因为背部湿凉而着凉；最后是“手脚不寒”，宝宝四肢的皮肤神经末梢丰富，对外界极为敏感，宝宝的手脚不寒，才能保证身体适应了外界的气候变化。这里小小提醒一下，1岁以内的宝宝手脚更易变凉，所以不能光靠手脚的温度来判断是否该增添衣物哦~

二、“秋老虎”不可不防

虽然夏季已经悄悄过去，但是处暑之后，高温还会持续一段时间。因此，即便在处暑之后，白天还是要注意防暑，让宝宝多补充水份，多吃新鲜的果蔬，拥有充足的睡眠，如果需要外出，要准备好遮阳伞、保温杯等物品。另外，不要让宝宝长久地待在空调房内，要及时开窗通风换气，以免细菌滋长。

三、秋季干燥，多饮水

夏季的空气温暖湿润，进入秋季后，空气湿度会有所下降。再加上秋季气温尚高，人体自身代谢较为旺盛，出汗也比较多，所以比起更为干燥的冬季，秋季反而人体更容易缺水。宝宝身体缺水后，会出现一系列秋燥症状，例如流鼻血、咳嗽少痰等，家长要提高警惕性。

当发现宝宝已经出现秋燥症状后，家长要增加给宝宝的喂水量，并且适当提高喂水的频次，让宝宝多饮水。也可以将梨、柑橘、荸荠、藕、葡萄等水果榨汁，让宝宝多喝果汁，这些果汁不仅可以补充水分，还能起到滋阴润燥的功效。

四、合理运动，增强体质

生命在于运动，每天要保证宝宝两小时以上的户外运动时间。对于小宝宝来说，可以做抚触以及被动操，稍大一点的宝宝就可以进行合理适当的锻炼了。游泳就是一项不错的运动，家长们可以在保障安全的前提下，和宝宝一起进行运动。

五、谨防腹泻

宝宝腹泻的高发时段正是处暑过后至12月，因此家长要做好宝宝的护理工作，谨防腹泻。第一，需要注意宝宝的皮肤清洁和口腔卫生，勤换尿布勤洗澡，及时清洗小屁屁，以免发生尿布疹。

其次，要保证室内环境的整洁，多开窗通风，保证室内空气流通。

接着，如果家中有病人，一定要和宝宝隔离开，让宝宝远离患者，以免交叉感染。

最后，要时刻注意宝宝的身体情况，注意保暖，不要着凉。

六、抓紧时间，多晒太阳

秋季日照时间有所减短，而宝宝发育速度却很快，因此对钙、磷等营养元素的需求也较大，家长们要把握好时间，多带宝宝晒太阳。如果此时补充的钙不足，宝宝就容易得佝偻病。

当然，晒太阳也有一定的限度，并不是说整天都要在太阳底下暴晒，一般来说，这几个时间点是比较适合宝宝晒太阳的。

6:00-9:00

此时的阳光以红外线为主，紫外线较弱，温暖柔和。红外线可以促进人体新陈代谢、血液循环，使身体发热，因此是晒太阳的好时间。

9:00-10:00以及16:00-17:00

这两个时间段的紫外线中A光束成分较多，有助于宝宝体内合成维生素D，可以促进体内钙、磷的吸收，增强宝宝的体质，使宝宝的骨骼正常钙化。

处暑已过，从炎炎夏日转为凉凉秋日，家长们在护理宝宝的时候，别忘了这些注意事项，让宝宝顺利入秋哦~

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