孩子太“皮”？立规矩的“黄金年龄”你知道吗？

现在的育儿方式与以往相比截然不同。在过去，教育孩子提倡“威严”，即“父母厅堂坐，孩子身旁站”。然而随着时代的发展，这种教育方式受到了多方面的批评，转而又出现了“朋友式”教育，以亲近孩子的方式，来拉近亲子之间的距离。

这种教育方式虽有优势，但有些家长在与孩子交际时很可能没法立好标准，导致在孩子面前没有了应有的威严，孩子也听不进去教导，对于他的管教也无能为力。

家长可以与孩子为伴，但要记住在孩子最佳的年龄为他制定一个好的规矩，别等到孩子长大就很难改变了。

孩子立规的黄金年龄：2岁

有些家长便有了疑惑，这么小的孩子会懂什么？给他制定规矩也只是浪费精力，等孩子到5岁左右，理解些事情后，教导的效果会更好。然而，孩子两岁是自主思维发展的关键期，他已具有一定程度的自主意识，对自己的言行思考有一定的自主能力，且孩子这时意识还非常脆弱，容易受到周围的影响。

因此，这是为他制定规则的最佳时机，孩子可以很快地接受，也不会做出过激的行为。孩子接受了父母教导的新规矩后，便会根深蒂固，不易受到长大后的影响。如果你等孩子5岁之后，再去为他制定规矩时，那么他的思维基本已经形成，难以动摇，这时需耗费的时间精力会更多，且效果薄弱。

怎样正确给孩子立规矩？

了解给孩子立规矩的关键期只是初步，还要学会使用正确的方法，双管齐下。

1.态度温和，平静交流

孩子在哭闹的时候，家长千万不要大声叱喝，你喊得越大，他哭得越凶，不能够从根本解决问题。孩子有时性子犟，跟他硬碰硬，反而跟你对着干。家长不妨换个方式，心平气和地交流，将宝宝情绪安抚下来，以温柔攻势，让孩子听进父母的话，

2.先扬后抑，懂得表扬

孩子们都渴望获得父母的赞扬，这是对他们的肯定与支持。父母可以在立下规矩前，先表扬孩子，再指出孩子的不对。直接贬低孩子，会让孩子产生逆反心理，无法听进别人的话。先“伸出橄榄枝”，再婉约地和孩子定下规矩，往往事半功倍。

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