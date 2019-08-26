好奇心词典：新爸爸们也可能患上产后抑郁？

我们常常听说，妈妈们生完宝宝后很容易患上产后抑郁，那么你知不知道，其实新爸爸也可能患上产后抑郁。众所周知，妈妈们之所以患产后抑郁，是因为产后激素变化、身体不适等，而爸爸们基本没太多付出，凭什么也能抑郁？

前些日子，在《家庭问题杂志》(Journal of Family Issues)上有一个新的UNLV研究，这份研究主要针对的是新爸爸产后容易遇到的问题，这其中就包括产后抑郁问题。

美国疾病控制和预防中心的数据显示，在美国有5%-10%的爸爸是产后抑郁患者。这一数据也表明，如果新妈妈患有产后抑郁，那么新爸爸患病的概率高达24%-50%。此外研究者们还在论坛、聊天室等地方，寻找了大量新爸爸们的资料，发现新爸爸们产后经常烦恼的6个问题：

♦ 不被社会认可

大部分人都不知道新爸爸们也能患上产后抑郁，当得知爸爸们患病时会非常惊讶，并且完全不知道该如何称呼这种疾病。一些男性患者也表示，自己根本得不到医生的重视，大部分治疗机构都把资源集中在女性身上。

♦ “硬汉”气节

有不少爸爸们其实已经知道自己患病了，但是为了维护自己“硬汉”的形象，默默隐忍。有一位男士曾经对患病爸爸说“忍着点”，虽然他知道这个建议并不正确，但是他觉得作为一个男性他应该支撑起这个家，不该给家人带去烦恼。

♦ 好面子不愿承认

有些男性大男子主义比较重，不愿意和别人分享自己的心情，他们担心妻子会嘲笑自己，害怕妻子觉得自己过于软弱。于是为了保全自己“顶梁柱”形象，不少男性即便是患病也不愿说出来。

♦ 变得不知所措

不少爸爸们，对于自己的患病会有些不知所措，他们很难表达出自己的困惑、无助、疲惫等负面情绪。而且因为在孩子出生后，经常会有睡眠不足的情况，爸爸的压力和抑郁症状会无限加重，在面对孩子哭闹的时候会更加容易发火。

♦ 嫉妒自己的孩子

对于孩子的降生，爸爸们大多非常高兴和兴奋，但是因为家人对于孩子的关注和对自己的忽视，有些爸爸会产生一些不满，并且因此产生嫉妒，严重的甚至会出现伤害孩子或自己的行为。

♦ 容易被忽视

大家对于妈妈们产后抑郁非常重视，但是爸爸们的抑郁问题也总是被妻子、医疗体系和社会所忽视。一位爸爸在阅读产后抑郁筛查问题时形容自己是“尴尬地笑”，因为这些问题大多是在例行体检时问女性的，他觉得应该也有人向爸爸们提出同样的问题。

更可怕的是，很多人不知道自己患病！

因为对于男性产后抑郁的不了解，很多爸爸都是患病而不自知，结果病情越来越重，直至影响到工作和生活。所以当出现下列情况时，一定要注意，你可能患上产后抑郁了。

1.持续性情绪低落

这是产后抑郁比较明显的症状。平常幽默开朗的人，突然变得情绪低落、沉默寡言，以前非常感兴趣的事情也提不起精神来做。部分患病爸爸还有白天情绪低落，晚上情绪高涨的情况。

2.拒绝一切社交活动

患上产后抑郁的爸爸，他们变得不愿参加各类活动，原本很喜欢各类运动也突然什么运动都不做了。而且对于各种社交活动都不感兴趣，不愿与人交往，不肯联系朋友，只喜欢一个人在房间里独处，不希望别人打扰。

3.情绪变化无常易怒

很多爸爸在妈妈生下宝宝后，会变得焦虑起来，他们感觉自己有些多余，什么忙都帮不上，担心妈妈看不上自己。还有一些爸爸会变得冲动易怒，遇到一点小事情都会情绪爆炸；在孩子哭闹的时候，会出现厌烦情绪，不愿接触孩子。

4.容易记不住事情

记忆力突然衰退，特别容易忘事，出门前妈妈们叮嘱的事情，一出门就忘记了。工作的时候精神很难集中，大脑反应迟钝，错漏百出，甚至因此被领导责骂。

5.出现亚健康症状

明明是个身体倍棒的人，突然胸闷气短、胃肠不适，食欲也每况愈下，并且有严重的睡眠障碍，这些都是典型的亚健康状态。

发现自己抑郁了，爸爸们该怎么办呢？

1.和妈妈倾诉

有了孩子之后，妈妈们必然把更多的时间花在孩子身上，从而忽略了爸爸们。此时爸爸们一定要主动起来，多和妈妈们沟通，吐露自己的心声，希望妈妈在照顾孩子的也能给予自己一些关注。

2.学会和宝宝相处

在照顾宝宝方面，妈妈的学习速度大多比爸爸快，所以爸爸们总是一副笨手笨脚的样子。爸爸们应该多看看育儿书籍，当妈妈休息的时候，要主动去抱抱孩子，适当的肌肤接触有利于培养亲子关系，还能让爸爸尽快进入角色，抑郁问题也会慢慢缓解。

3.学会释放压力

第一次当爸爸，难免会有压力，此时要想办法释放这种压力，比如选择唱歌、户外运动等方式来排解。只有采取积极健康的方式释放压力，才能从抑郁中走出来。

所以说产后抑郁不只是妈妈们的专利，爸爸也要调整好自己的状态，不要给家里人添麻烦；而家人在照顾妈妈和孩子的时候，也要对给爸爸们一些关注，以免他们有落差感。只要大家互相体谅和支持，就能避免出现情绪问题，才能给宝宝一个温暖舒适的家。

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