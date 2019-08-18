1分钟快速换尿布攻略！脏尿布，走你~

不管你之前有没有换尿布的经验，新生宝宝的降临，绝对会让你的这个技能快速提升，没错，那就是练习、练习、再练习。很多父母都会犯的错误是什么？要么尿布包得太后太前，要么侧在一边，所以会“出乎意料”，但又在“意料之中”地被宝宝呲了一身尿。以下攻略就是为你准备的，一分钟掌握换尿布技能，帮你尽量避免第一次会犯的错误。

第一步、把所需物品准备齐全

把所有你需要的东西，都放在触手可及之处。因为中途离开孩子去拿东西，这个行为本身就愚蠢而危险，不要拿“我就转身一下”当作借口，因为这点时间，对新生宝宝来说，足以造成伤害。一般需要1-2片干净的尿片，把孩子放在一个平稳的平台上，准备婴儿专用棉棒、温水、毛巾（棉柔巾也可以）、护臀膏。

第二步、始终用一只手护着孩子

清洗你的双手，然后把孩子放在尿布更换台上，如果没有，可以买一次性隔尿垫或者布的隔尿垫，一样用，确保台面平稳。尿布台一般有安全系带，需要扣上。或者确保你的一只手按住宝宝，不让宝宝滚下去。千万不要把孩子放在没有保护的留在台子上，哪怕几秒钟，也足够发生意外了。如果孩子一直在瞎扭不配合，那么找个颜色鲜艳的玩具，分散他的注意力。

先来处理脏尿布，如果尿布外侧没有脏污，可以先拿起1片干净的尿片，右手同时抓宝宝脚踝，抬起孩子的双脚，把干净的尿布塞到脏尿布下面，尽量往后多塞一点，然后整理平整。然后打开脏尿片开始处理。

第三步、从前到后

擦拭宝宝的屁股时，一定要从前到后，这样可以很大程度上避免孩子尿路感染，尤其是女宝，这一点很重要。先用温水沾湿毛巾或棉柔巾，从前往后擦拭掉脏污，第二遍擦拭，依然从前到后。如果新生儿出现尿布疹了，可以使用棉棒沾温水来处理，然后把屁屁掖干。给男宝宝换尿布的话，最好用干净的尿片或棉柔巾挡一下生殖器部位，以免宝宝突然尿到你身上。

第四步、移走脏尿片

抬起宝宝的双腿，将脏尿片移出来，当心这时不要再让宝宝的腿或者屁屁接触到脏东西了。将干净的尿布铺平整，垫在宝宝屁股下。脏尿片，可以把脏的那面朝里卷起来，用两边的腰贴简单捆起来，以免敞着味道发散更厉害。

第五步、用手指测试松紧度

干净的尿片前后长度大概看一下，换上去后，可以用两根手指，放在宝宝大腿内侧两边，看看松紧度。新生儿如果脐带还没脱落的话，把尿布前面腰部往下翻1-2翻，确保肚脐眼的部位暴露在外面。

第六步、处理脏尿片

很多新手家长，很难忍受粑粑的味道，所以他们迫不及待要将尿片扔进马桶冲掉。很显然这行不通，所以除了第四步建议的方法之外，还可以先把它扔进束口的塑料袋，这样避免气味很快散开。当然，买个带盖子的垃圾桶也很有必要。

第六步、享受过程建立亲子联系

不少家长发现，换尿布也是个很好的互动时刻。毕竟，你直接接触宝宝，而且和他说话沟通。孩子也直接与你对视，倾听着你的声音。所以换尿布的同时，你是否可以哼一首歌给宝宝听呢？虽然换尿布的时间很快，不过这也是属于你和宝宝的独特时光。

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