宝宝什么时候最缺水？几个判断妙招要掌握

夏季日照的时间比较长，带娃出门活动的次数也变多，会消耗身体中大量水分。同样出现口干舌燥的情况，大人可以根据自身身体机能的反应，及时给自己补水；但宝宝由于身体各项功能都比较弱，还没有对外界事物做出反应的能力，无法自行补水。这个时候，家长就要提高警惕！

宝宝什么时候最缺水？

关于宝宝什么时候最需要补水这个问题，很多家长都云里雾里，喂水的时候也只根据自己的感觉走。其实大多数孩子，在这几种情况下比较容易缺水。

1.两顿奶之间

一般来说，纯母乳喂养的宝宝是不需要额外补水的，因为母乳中含有充足的水分。如果宝宝口渴，可以从乳汁中获取水分和营养物质。

但如果是奶粉喂养的宝宝，需要在两顿奶之间喂一次水。尤其是天气炎热的夏季和容易上火的秋季，吃奶粉的宝宝更需要多补水。除了可以补充身体代谢掉的水分，还能起到清洁口腔残留物的作用。

2.吃辅食的时候

当宝宝断奶开始吃辅食或者吃完正餐的时候，也最容易口干舌燥。不过不管餐前还是餐后，给宝宝补水一定要选白开水，这样在补水之余不会影响宝宝味蕾发育。

3.外出的时候

虽说现在已经立秋了，但是秋老虎的威力依然不减，每次出门都是汗流浃背。流汗多自然会消耗体内的水分，导致口干舌燥。为了避免宝宝外出时缺水，家长应该随身携带一杯白开水，在宝宝口渴的时候及时喂水。

4.运动玩耍之后

宝宝天生好动，在长时间的玩耍之后，经常会感觉口渴。特别是运动量比较大的孩子，流失的水分会更多。这个时候妈妈要记得给宝宝补充一些水分。

5.长时间大哭之后

其实人体不管是流汗还是流泪，都会消耗身体内大量水分。宝宝大哭可是一项全身运动，不但流泪还会流汗。所以宝宝哭泣之后，也会出现缺水症状。

6.洗澡之后

也许很多妈妈不明白，洗澡明明是给肌肤补水，怎么还会觉得口渴呢？这是因为浴室的气温比较高，宝宝身体的水分会被外界温度给蒸发掉。此外，有些宝宝洗澡的时候很贪玩，对于他们来说，洗澡本身也是一种全身运动，会出很多汗。

宝宝缺水主要症状

相对于成年人来说，宝宝体内的水分含量更多，因此也更容易怕缺水。想要知道宝宝是否缺水，家长可以根据以下几点来判断：

1.宝宝口干舌燥，经常会舔口唇，皮肤粗糙有裂纹。

2.宝宝小便间隔时间比较长，尿液颜色比较黄，而且有异味。

3.长时间哭泣，但没有泪水。

4.精神状态不佳，嗜睡易怒，心跳、脉搏都稍快。

如何给宝宝健康补水

了解了宝宝容易缺水的时机，自然也知道了什么时候应该给宝宝补水。给孩子补水这项工作看起来简单，如何健康补水却没那么容易。

1.水中不添加糖或蜂蜜

有些小宝宝不爱喝水，家长便会在白开水中加一些糖或蜂蜜，这种做法是不提倡的。如果宝宝把白开水推开，说明他们没那么口渴，就没必要硬给他们喝了。

2.不喝冰镇饮料

五颜六色的冰镇饮料，对孩子而言总有一种难以抗拒的魔力。不过外面买的饮料，里面含有大量色素、香精、糖精、防腐剂等添加品，不但增加孩子肝脏负担，还会导致人体钙磷比例失调。妈妈可以选择一些鲜榨果汁来代替饮料，确保营养健康。

3.常温白开水最理想

我们都知道，长期饮用矿泉水会增加肾脏负担，纯净水因为经过过滤处理，又不能满足孩子发育需求。那么喝什么比较好？毫无疑问，肯定是天然健康的白开水。

烈日高照的季节，人们身体内的水分消耗速度比较快，每天听到最多的一句话就是多喝水。不过妈妈们要切记，在了解宝宝什么时候最缺水的同时，更要关注健康补水哦！

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