8个健康宝宝的迹象，你家娃有吗？

各位妈妈，你是否好奇你的小宝贝是否吃得足够多，睡得足够好，并且所有成长发育的重要里程碑都步入正轨？因为一个小小的、偏执的想法——宝宝吃得够吗？哭声是不是不寻常？妈妈们很容易陷入焦虑的漩涡。

为了妈妈你放心，我们整理了以下这些容易发现的迹象，能够帮助证明宝宝是健康和快乐的。

1.宝宝在妈妈的抚摸和声音中平静下来

证明：你们的关系很好

婴儿习惯近距离接触，母亲的声音是这种体验的重要组成部分。孩子出生后，听到妈妈的声音，被她抱着，感受其身体的热量，这一切都在模仿子宫内那段平静的时光，让其逐渐安静下来。

妈妈的存在能让宝宝平静下来，这是你们之间建立联系的第一步，也是他情感发展的明显标志。

2.每天给宝宝更换8-10个尿不湿，宝宝体重增加了

证明：孩子喝了足够的母乳/奶粉

每天更换的尿不湿的数量，就是孩子是否吃了足够多食物的证明。定期看医生，可以让儿科医生评估宝宝是否正在成长。不要纠结于孩子每餐吃了多少，婴儿不会每天吃同样数量的食物，甚至不会每次都吃。重要的是，体重会随着时间的推移而增加。

3.宝宝每天至少有几次是安静和专心的

证明：他开始学习了

最初的几个星期，宝宝的日常只有喂食(大约每2个小时)和睡眠(大约每天16个小时，但只有几个小时是连续的)。在这一切之间，除了哭声，几乎没有别的了。但婴儿一个月大的时候，开始有更多的清醒时间。这时，他们会安静下来，注意周围的一切，并处理各种新信息。

4.宝宝转向新的声音并倾听

证明：他的听力正在发育，大脑在辨别声音

婴儿在出生时就能够听到声音，但是需要几周的时间，他们才能过滤掉子宫外日常生活的白噪音。随着时间的推移，人们逐渐形成了这样一种想法，即有些声音比其他声音更有趣(空调的沉闷的轰鸣声没有大人突然发出的笑声那么重要)。音乐的声音，无论是玩具还是音响发出，最终会得到一个婴儿的注意。

一旦看到宝宝通过寻找声源对声音做出反应，妈妈就会知道他的耳朵是健康的，并且他对他听到的声音越来越好奇。

5.宝宝观察图案、颜色和运动

证明：宝宝的视力越来越敏锐，大脑越来越发达

妈妈可能不会认为盯着天花板上的电扇时能够保持距离是一种进步的标志，但事实就是如此。婴儿出生时的视力大约是20/100，他们可以看到20-30cm之间的距离——也就是妈妈喂宝宝的时和宝宝的脸之间的距离。

到一个月的时候，他可以看到45cm以外的东西。到了两个月大的时候，大多数婴儿开始追踪图案，明亮的颜色，以及旋转的物体——比如手机或者风扇。他们没有完美的色觉或者良好的距离知觉，所以对比色容易引起他们的注意。

6.宝宝与人眼神交流，微笑，和人“调情”

证明：宝宝正在成为一个社会的、快乐的生物

与新生儿的第一次眼神交流通常发生在他一个月大的时候，第一次微笑发生在两个月大的时候，第一次“咕咕”叫发生在三个月大的时候，第二次微笑发生在四个月大的时候。

这些互动都表明宝宝宝在和大人交流，并且对周围的环境有了更多的了解。在某种程度上，他理解当他以一种社会参与的方式行事时，人们会更多地与他互动。当一个婴儿5个月大的时候，当有人对他微笑时，他几乎不得不微笑，好像这是一种条件反射。

所有这些行为都是早期语言发展的重要指标。早在婴儿会说话之前，他们就会使用肢体语言，包括眼神交流和面部表情。当孩子“咕咕”叫时，说明在测试他的声带，宝宝真的会开始聊天了。

7.宝宝哭泣变少，睡眠更有规律

证明：孩子的神经系统正在成熟

这是神经系统学到了窍门的结果。宝宝每天可以小睡几次，每次喂奶间隔4小时或更长时间。有些宝宝很快就会这样，有些要到4个月左右才会有此情况。如果你的宝宝已经超过这个年龄，并且仍然在不可预知的时间吃饭和睡觉，试着把他的日程安排得更紧密一些。

8.宝宝可以支撑自己的身体

证明：宝宝的肌肉正变得越来越强壮

很多婴儿一个月大的时候，会短暂地抬起他们的头。到3个月大的时候，他们抬头会更有规律，并且难度变高。如果你的宝宝能够抬起头或者在大人的手臂上移动，就该知道他正在收缩生长中的肌肉。

为了帮助宝宝，妈妈一定要确保孩子在安全的区域度过美好的时光，比如让宝宝趴在地板上可以特别帮助加速不同肌肉的发展。

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