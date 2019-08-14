北鼻的鼻子越捏越挺？谣言不可信！

高鼻梁、大眼睛是传统审美中高颜值的标志。但是多数宝宝出生后，鼻子都塌塌的，这可愁坏了不少妈妈。为了让宝宝拥有俊俏挺拔的鼻子，有些妈妈竟然试图通过捏鼻梁，来让宝宝鼻子变得坚挺。但，这真的科学吗？

鼻子是否真的越捏越挺？

婴儿的鼻梁一般都比较塌，而且两眼间距较宽，脸看上去比较肥大。再加上婴儿肥的缘故，导致鼻子看起来非常塌，甚至鼻孔会朝天。但是随着宝宝长到一岁左右，前囟门闭合，脸部骨骼发育，鼻梁会逐渐变高。等长到七八岁，开始换恒牙，孩子的鼻骨向四面扩张，鼻梁会变得更高。

民间之所以流传“鼻子越捏越挺”的说法，可能是捏鼻子时因为刚好处于宝宝鼻骨发育期，才误以为是捏鼻子起到的作用。

事实上，宝宝鼻梁的高挺与否完全是由基因决定的。在决定鼻子是否挺拔的一对基因中，只要有一个显性基因，那么宝宝就是高鼻梁。理论来看，如果父母都是高鼻梁，那么宝宝有四分之三的几率鼻梁会高挺；如果父母都是低鼻梁，那么孩子基本不可能是高鼻梁了。

除此之外，鼻梁的高低还与宝宝的发育速度、营养状况、是否有鼻外伤等因素有关，与捏鼻梁并无联系。

捏鼻子带来的危害

捏鼻子不仅不会让宝宝的鼻梁变高，甚至会带来一些危害，妈妈们一定要重视起来~

1.造成鼻腔损伤

宝宝的鼻梁骨尚未发育完全，还比较娇嫩，经常捏可能会导致鼻梁骨损伤，也容易损伤鼻粘膜、血管等，让宝宝无法正常呼吸，导致鼻炎等病症。除此之外，如果家长把握不好捏的力度和时间，可能会让孩子养成用嘴呼吸的坏习惯，真正地影响颜值。

2.诱发中耳炎

鼻子和耳朵是相通的，经常捏或者夹宝宝的鼻子，鼻腔的分泌物可能会通过耳咽管进入到宝宝的耳朵中，严重时会引发中耳炎。

3.导致对眼

家长给宝宝捏鼻子时，宝宝的眼睛会看着大人的手，两只眼睛逐渐向中间靠近。长期以往，导致眼球向内转的肌肉比起向外转的更为发达，从而让宝宝养成对眼的坏习惯。

Tips：危害无穷的“变美”谣言

其实，除了“鼻子越捏越挺”之外，民间还流传着一些能够提升宝宝颜值的谣言。下面为大家总结一下，妈妈们可不要再相信了！

1.睡扁头更好看

不少地区流传着宝宝扁头更好看的说法。因此，部分家长会给新生儿使用比较硬的枕头，以达到睡扁头的目的。但是，睡硬枕会影响宝宝的骨骼发育。此外，长期让宝宝保持同一个睡姿，会压迫到小脑神经，影响宝宝后期长高和学走路。

2.睫毛剪短会长得更长

很多家长为了让宝宝拥有又长又弯的睫毛，在宝宝三四个月大的时候会给他们剪睫毛。睫毛剪短后虽然可以再生，但是不会因为剪短而变长。反复修剪睫毛会让睫毛的根部变得更加粗硬，可能划伤宝宝的眼睛，造成睫毛感染。不仅如此，在新睫毛长出来之前，宝宝的眼睛没有睫毛帮助遮挡光线和灰尘，容易受到伤害。

3.绑腿会让腿变直

新生儿的腿会有一点“O”型腿，这是正常情况。但有些家长会将婴儿的腿绑起来，以期会变直。事实上，绑腿不仅不会让腿变直，反而会阻碍血液循环，影响宝宝的腿部发育。而且绑腿后，宝宝活动困难，会觉得很不舒服。

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