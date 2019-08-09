孩子是不是冒牙了？快看看有没有这些表现

父母通常认为，孩子开始流口水，把手指放进嘴里，就是开始长牙了。然而，这通常只是一个发展里程碑，与实际出牙无关。通常情况下，即使婴儿有这些典型的“出牙症状”，他们也会在几个月后或有时直到一岁以上才开始冒出第一颗牙。所以，不要胡乱给孩子下定义，而是要综合考虑：

宝宝的出牙症状

除流口水外，其他出牙症状还包括：对固体食物的食欲下降；咬；耳部摩擦；牙龈摩擦；易怒；孩子脸上有皮疹；不断吮吸；晚上会不明原因醒来。这些症状发生在宝宝出牙的前4天和后3天左右，最常见的症状就是食欲下降、不睡觉、皮疹和耳朵摩擦。

出牙会引起发烧发烧吗

出牙会引起发烧吗？大多数专家会告诉你，出牙绝对不会引起高烧。不过，它可能会导致低烧，尤其是在牙齿实际爆发的那天，但如果有疑问，不要将孩子的发烧归咎于出牙，特别是因为这可能是一个巧合。除了高烧，出牙还不会引起腹泻、咳嗽等等。

宝宝出牙不适如何缓解

记住，对许多孩子来说，出牙并不痛苦。如果孩子不舒服，典型的治疗方法包括：牙托，如湿毛巾、牙环等；出牙饼干；按摩或摩擦宝宝的牙龈。

注意事项

请记住，许多儿科医生不推荐使用出牙凝胶和出牙药片，而这些东西经常被过度使用，因为家长会将“出牙症状”与其他问题混淆，如病毒感染、睡眠问题和耳朵感染。如果孩子出牙不适比较严重，建议就医，在医生指导下科学护理。

出牙小贴士

对于许多孩子来说，出牙相对来说是无痛的。第一颗牙齿可以在3到15个月之间的任何时候冒出，大多数婴儿的平均年龄为4到7个月。如果长牙确实会引起症状，通常是在牙齿长出来前后四天左右。不要把严重的症状，特别是高烧或易怒归咎于出牙。不要过度使用出牙凝胶和药片，因为这可能对孩子成长是不利的。

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