听说过空间敏感期吗？每个宝宝都会有！

不知道家长们有没有发现，自家宝宝突然变得好动，对家里的事物好奇并喜欢探索周围的环境，抛砸东西、翻箱倒柜、爬上爬下。看者宝宝乐此不疲，家长摸不着头脑。别急，这是因为宝宝到了空间敏感期。

空间敏感期

宝宝空间敏感期从爬行时期就开始形成，开始扔东西最为明显。渐渐地，宝宝发现有缝隙或是小洞时，往往喜欢把手伸进去或者把里面东西掏出来；爬到椅子上；把高处东西弄倒等。

家长们在宝宝这一时期内能够明显感受到他对事物的好奇感及对空间探索的热情，通过自己的身体来感受自身周围的空间，形成空间概念。

如何对待孩子的空间敏感期

空间敏感期的宝宝在家长眼前看上去“调皮捣蛋”，但是家长要合理引导孩子行为，而非呵斥制止，这才是对宝宝这一时期成长的正确帮助。

1.不要斥责宝宝

空间敏感期，宝宝会出现很多情况，像是把家中小物件藏起来、玩具里的棉花扯出来等，切记不要责骂宝宝，让宝宝产生害怕探索的心理。

2.危险物品要收好

家长一味地禁止并不能起到让宝宝安全探索的作用，反而阻挠了孩子探索的过程。家长应把危险的物品放到宝宝够不到的地方，保证宝宝周围环境的安全。当然，也要事先对宝宝警告哪些东西不能碰。

3.家长一同陪伴

在购置玩具时，可以买一些不易损坏的玩具，毛绒玩偶、球类等，既能够满足宝宝扔东西的需求，家长也能够同宝宝一起互动，增进之间的感情。

4.游戏来帮忙

家伙可以通过游戏来帮助宝宝在空间敏感期的认知。比如：“投篮”，准备几个小桶，和宝宝比赛把纸团或小球丢进桶内，看谁投的多。

宝宝慢慢长大后，要告诉他东西扔完后要放回原来的位置，自己的事情要自己做。发现宝宝能够自己放回东西，就算是小物件也要鼓励夸赞宝宝哦~

5.玩具来辅助

家长们也可以自己制作玩具，比如闲置的纸盒可以做成小隧道，让宝宝探索，更能引起宝宝兴趣。搭积木也是不错的选择，可以锻炼宝宝的思维发散与空间感。

空间敏感期不一定需要家长亲自教育宝宝，宝宝自己的探索就能够带给他许多帮助，而家长则只需允许宝宝的合理行为，为宝宝的探索提供安全的环境。

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