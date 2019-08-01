母乳喂养对BB的益处，比你想象的更深远

母乳是婴儿天然的完美食物：富含所需的所有营养，提供微生物有助于创造一个健康的肠道环境。以下是母乳喂养对宝宝有益的7个方面：

1.提供不断变化的营养

科学家已经在母乳中发现了200多种不同类型的糖分子。起初，许多糖不是为了给宝宝喂食，而是为了帮助婴儿肠道中的好细菌茁壮成长并建立一个健康的微生物组。但大约一个月后，糖的多样性减少，脂肪等增加，帮助宝宝成长。

2.增强免疫力

母乳喂养时，母亲会将重要的抗病抗体转移给宝宝，帮助建立免疫系统。但是近年来，研究人员一直在研究婴儿从母乳中获得的免疫保护并不止于此。母乳中含有免疫细胞，一旦进入婴儿体内，它就会促使婴儿的细胞对母亲所接触的同一入侵者进行防御。

3.帮助早产儿发展

如果宝宝早产，母乳有更多潜在的好处。在妊娠33周之前出生的婴儿中，至少四分之三的母乳喂养者比没有母乳喂养的婴儿大脑连接更好。另外的研究发现，在出生后第一个月获得更多母乳的早产儿在其大脑的某些区域看到更大的增长。

4.预防婴儿猝死综合症

婴儿猝死综合症(SIDS)是一个月至一岁婴儿死亡的主要原因。近年来，研究人员正在更多地了解预防SIDS的方法，而母乳喂养则是其中一种方式(除了不吸烟，卧睡，保持婴儿床没有松软的床上用品等物品) 。

5.减少压力

研究人员发现，生命前五个月的母乳喂养实际上可以通过减少压力的方式影响婴儿的基因。他们测量了母乳喂养和不母乳喂养的婴儿唾液中的应激激素皮质醇，并发现母乳喂养的孩子受到的压力较小。

6.预防湿疹

湿疹是皮肤变红，发痒和发炎的状态，没有人真正知道是什么原因造成的。但是，2017年的一项英国研究发现，母乳喂养的婴儿患青少年的湿疹的可能性降低了54%。

7.降低肥胖的风险

根据世界卫生组织的统计，纯母乳喂养的婴儿在以后的生活中超重或肥胖的风险会降低。目前，儿童肥胖正在上升，防止肥胖可以在很大程度上防止其他疾病，如2型糖尿病和睡眠呼吸暂停。虽然没有人确切知道母乳喂养如何降低肥胖的风险，但母乳确实含有激素和其他有助于调节食物摄入和能量平衡的化合物，这可能具有长期影响。

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