促进BB认知方发展，快带ta这么玩

新生儿的认知发展是通过与你和他人的反复互动、多种经历和简单的游戏来实现的。接下来将介绍一些适合与新生儿一起玩的游戏。

婴儿游戏与认知发展

互动性强、简单、有趣、安全。这些是新生儿认知发展所需要的游戏体验，也就是说，这些要素能够锻炼他们的思考能力。

和宝宝一起玩耍、对他们的各种举动给出反应，这会让宝宝感到安全和被爱。同时也让你更加了解宝宝。这种充满安全感的环境有助于宝宝的大脑培养思考、理解、记忆、想象以及预测下一步会发生什么的能力。

新生儿游戏的关键就在于你和宝宝之间的反复互动，认知发展就在这样的互动中自然发展。

婴儿认知发展表现

新生儿要学很多东西，你会惊讶于这种学习的速度之快。

一开始，宝宝甚至都不知道是你在照顾他。但大约四周后，你的宝宝就会认出你的声音，并对你的声音做出反应。

宝宝还会被你的脸所吸引，好奇地看着你，尤其是当你说话的时候。宝宝正在学习认出和记住你的声音和样子。

在这个年龄，宝宝可能会长时间看着挂在婴儿床或睡觉区域上方的色彩鲜艳的会动的东西。虽然看上去是个简单的举动，但其实他正在学习理解一些概念，比如运动和颜色。

促进婴儿认知发展的游戏

(1)经常抱着宝宝，与他说话，多做眼神交流。

(2)和宝宝一起阅读、背诵童谣、或者唱歌。重复同样的歌曲或故事对宝宝来说并不无聊，重复是婴儿学习的方式之一。

(3)和宝宝做鬼脸。这是一个宝宝从出生就可以一起玩的游戏。在你伸出舌头或用嘴唇做一个O时，宝宝也在学习，甚至可以做出相同的表情。

(4)让宝宝看不同的东西。把东西放在距离他的脸大约30厘米的地方。例如，你可以用书或婴儿玩具给他展示不同的颜色和形状。

(5)让宝宝触摸玩具。你可以在宝宝几周大的时候试试这个。

(6)轻轻摇动、抚摸或按摩宝宝。触摸宝宝的脚趾和手指，一起玩命名游戏。

(7)听风铃，鸟叫或不同类型的音乐。

(8)带着宝宝去户外探索，比如去公园散步。

玩耍时让宝宝占据主导地位是个好主意。比如如果宝宝很喜欢泰迪熊的触感，那就加入进去，肯定宝宝的想法，对他说：“泰迪熊摸起来很柔软。”如果宝宝对某项活动不感兴趣，或者累得不想玩，那么最好尝试其他活动。

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