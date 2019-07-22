孕后撞上高血压，务必要做好这件事！

如果你有高血压，并且正在怀孕或计划怀孕，你可能会担忧高血压给怀孕带来的影响，下面就让我们一起来了解下：

患妊娠高血压的风险

慢性高血压是严重妊娠并发症的一个危险因素，在没有监测和控制高血压的情况下，可能增加妇女晚期妊娠损失的风险。高血压是指血液对血管壁施加高于平均水平的压力。慢性高血压是公认的心脏病危险因素，不受控制的慢性高血压会给孕妇带来许多问题和危害。

了解高血压

首先，清楚地了解高血压是一个复杂的问题，这很重要。出现这种情况的原因可能是其他疾病带来的副作用，如系统性红斑狼疮或糖尿病，也可能是在没有明确原因的情况下发生的。血压读数通常包括两个数字，一个收缩和一个舒张数字。收缩压是心脏跳动时血液对血管壁的压力，舒张压是心脏跳动之间血管壁的压力，单位为毫米汞柱。根据权威的数据，最高值在140到159之间或最低值在90到99之间被认为是“1级”高血压。血压最高值超过160，最低值超过100是“2级”高血压，收缩压高于180或舒张压高于110被认为是紧急情况。

患有妊娠高血压后，要注意监测

高血压有可能在妊娠期再次发作，这种情况称为“妊娠高血压”，它通常在分娩后会消失。有的妈妈可能在怀孕前就有慢性高血压。这两种情况下，风险几乎是相同的，它与妊娠期糖尿病、胎盘早剥、先兆子痫和宫内生长受限的风险增加有关。目前尚无资料表明慢性高血压与妊娠早期流产有关，但鉴于上述情况与死产风险增加有关，慢性高血压可被视为阻碍晚期妊娠的危险因素。尽管如此，患有慢性高血压的母亲不必担心怀孕期间的状况。针对任何慢性健康状况，定期的产前护理和监测可以降低不良后果的风险。大多数患有慢性高血压的孕妇，如果他们定期接受产检并听从医生的建议，就能够顺利生产。

请注意，如果在服用血压药物时怀孕了，应确保立即通知医生，因为一些血压药物在怀孕期间可能对胎儿有害。不要随意服用任何药物，除非医生建议你这样做。

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