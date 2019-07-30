别人面前是天使，妈妈面前变恶魔！为什么孩子爱变脸？

相信有不少妈妈发现，孩子在别人那特别好带，就像是天使宝宝，而一旦到自己身边，就特别任性，动不动就发脾气，俨然就是个小恶魔。为什么宝宝如此区别对待？难道是妈妈对他不够好吗？

其实这样的情况，我也遇到过：

每天上班出门的时候，儿子必然要在门口大哭一场；下班回家后，就全程跟着，生怕我再出门；上个厕所也要把门开着，全程盯着我；我和别人聊天，他一定要挤在中间捣乱；稍微有点不顺意，就立马大哭大闹……

为此我也经常向老公吐槽儿子难带，结果没想到老公不仅不安慰我，还特别骄傲地说：“那是你不会带孩子，总是把他弄哭。你看我带他的时候就特别乖。”

婆婆也找上我：“你以后中午不要回来了吧。中午只要你没回来，孩子可乖了，午觉也睡得特别早。但是只要你回来他就非常闹腾，还经常惹得孩子哇哇大哭！”

为什么儿子跟我在一起就那么闹，跟老公和婆婆在一起就那么好？对于这个问题，我也认真考虑很久，是不是我的教育方式不对？又或者是我有什么行为让孩子缺乏安全感？

直到有一天，我看到一篇文章，里面有这么一句话：孩子在你面前任性，是因为只有在妈妈面前，他们才能肆无忌惮；他们之所以粘你，是因为能黏你的时间没有几年。

于是我突然明白，孩子在我面前之所以任性，是因为他知道妈妈才是亲近的人，他知道妈妈不会因为自己的胡闹而生气。而孩子的这种行为恰恰代表他信任你，敢于在你的面前暴露自己所有的不完美。所以在面对孩子的任性，妈妈们应该多一些宽容，因为相比较那些听话的孩子，愿意表达负面情绪的孩子活得更加快乐。

生活中有很多人就是“乖宝宝”，被誉为是“别人家的孩子”，但是她们的童年其实并不快乐：

著名演员陈乔恩，从小被母亲过于严厉的管教，直到成年参加节目，说起母亲时仍会十分惊恐；

天才作家蒋方舟，7岁写作，9岁出书，被誉为是“别人家的孩子”，也在《奇葩说》里自爆自己是个讨好型人格；

前不久跳楼身亡的武汉理工高材生陶崇园，聪明懂事，什么事情都自己扛，最后碰上“权威”导师王攀，被压榨到了极致。

可是孩子的这种行为却让妈妈们苦恼不已，尤其是在忍受不了而冲他们发脾气的时候，更是后悔不已，我们该如何改善这一情况呢？此时我们就要根据不同的情况，对症下药：

1.三岁以前本来就和妈妈亲

3岁前的孩子对妈妈本就非常依恋，因为在十月怀胎的时候，他们在子宫里熟悉了妈妈的心跳，在吃奶的时候记住了妈妈的味道，而这种情感难以割舍。

让孩子独立是个循序渐进的过程，所以此时面对他们的依恋，妈妈们要有耐心，千万不能粗暴制止，保护好孩子脆弱又敏感的心，才能让他们拥有足够的安全感。

2.只敢在妈妈面前发泄情绪

有一次在商场看到几个孩子在排队玩玩具，突然有个大些的孩子插了队，后面被插队的小孩子气的哭了起来，妈妈循声过来安慰，没想到小孩子不仅哭声不止，还捶打妈妈。明明妈妈来安慰你，为什么还要打她？因为小孩子知道自己打不过大哥哥，于是只能把自己的情绪发泄在亲近的人身上，而妈妈恰恰是最亲近的人。

孩子受了委屈，就先让他发泄，等他情绪稳定后再询问原因和开导，并且告诉他们对应的解决方法，这样下次遇到同类事情时，他们才有能力自己解决。

3.因为孩子知道妈妈的底线

美国育儿百科中有这么一段：妈妈不在家，保姆或者家人告诉你孩子们表现的像个天使时，不要偷着开心觉得孩子终于长大了。因为其实这只是孩子对别人不了解，不敢试探保护或者其他人的底线。这其中是孩子的小心机，他知道妈妈的底线在哪，知道自己再如何撒野，妈妈们也不会不要他，只需要亲亲抱抱喊两声妈妈，就能让她心软，可是对于其他人，他们没有胆量去尝试。

针对这类孩子，妈妈们要尽量提高自己的底线，并且要让孩子能感受到。

4.想要自己的需求得到满足

有不少妈妈，因为工作原因陪伴孩子的时间比较少，每天可能只有晚上睡觉前的两三个小时。时间久了，孩子内心也会变得不安，妈妈为什么不陪自己？是不是不爱我了？所以每次看到妈妈的时候，他们会非常依恋，并且十分害怕妈妈再次消失。

针对这类孩子，就是要多抽时间培培他们，平常也要坚定地告诉孩子“妈妈爱你”，每次离开的时候要告诉孩子自己要去哪、什么时候回来，让孩子有被重视的感觉。

最后就是要告诉各位妈妈，要珍惜孩子的“黏人”要多一些耐心。等到他们有独立的自我意识之后，你才会知道他们这份“黏人”是多么宝贵。

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