宝宝耳部护理real重要，忽视不得！

耳朵跟眼睛、鼻子一样，是一个非常重要的器官，但是宝宝耳朵的护理却经常会被家长忽略。当宝宝的耳朵遇到问题时，家长该如何护理呢？

生活中的注意事项

随意给宝宝掏耳朵不可行

很多家长见到宝宝的耳朵里有耳屎，都会迫不及待但想要清理干净。把纸巾搓成棒棒、棉签这些都是家长给宝宝清理耳朵常用的物品。实际上，宝宝耳朵内的耳屎或其他分泌物，不必特意清理，孩子会自行排出，比如咀嚼、张嘴等等。

耳屎的存在并不是完全没有意义，它可以阻挡灰尘或是其他异物，对宝宝的外耳道有保护作用，所以家长不必对宝宝的耳屎做特殊处理，贸然使用一些工具给宝宝清理耳朵，稍有不慎，就会将宝宝的鼓膜误伤。

宝宝耳朵疼痛，敷洋葱解决

早期中耳炎的一些疾病会导致宝宝的耳朵内出现痛感，洋葱所散发的气味有止疼的功效，并且可加速血液流通，这时给宝宝的耳朵敷上洋葱可起到辅助治疗的作用。

在给宝宝敷洋葱之前，应对洋葱进行一些处理工作，首先将洋葱剁碎，用消毒纱布包好，适当加热后敷于宝宝的耳道口。当洋葱的温度不能太高，否则容易烫伤宝宝的耳郭。此方法只能舒缓疼痛，若宝宝症状比较严重，建议立即就诊。

宝宝耳朵遭遇意外，这样处理

1.耳朵进水

洗澡、游泳时宝宝耳朵不慎进水，如果没有及时处理细菌可引发外耳道炎，或其他一些耳部疾病。遇到这种情况，家长应让宝宝侧头，用手轻揪宝宝耳郭向后上方轻轻拉扯，帮助耳朵的水尽快排出耳道，最后使用消毒棉签，将剩余水分吸干。

2.耳朵里进了不明物

宝宝在玩耍时可能会把一些微小的玩物塞进耳朵，这时候如果家长想尝试给宝宝自行掏出异物，那就大错特错了。因为异物可能越掏越深，伤及宝宝的鼓膜。这时正确的处理方法是让宝宝向有异物的一侧侧身，轻抖宝宝的耳朵，如果异物此时掉出来，那就万事大吉，如果异物仍然没有出来，要第一时间带宝宝就医。

在生活中，如果发现宝宝的耳朵有分泌物流出，或许宝宝自诉耳朵不舒服，家长应重视起来，尽快带宝宝到医院进行检查。

此外，宝宝的耳朵最常见的疾病就是感冒时引起的一些耳部问题，另外中耳炎、外耳道炎也是宝宝耳部常见疾病，宝宝的耳部疾病要听从专业医生的指导治疗，切莫私自处理，私自用药，否则影响了宝宝的听力，后悔都来不及。

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