小孩一到晚上就发烧是什么原因？赶紧了解下

有妈妈发现，宝宝白天一切正常，可一到晚上就开始发烧，甚至还是高烧，这是怎么回事？小孩一到晚上就发烧是什么原因？

小孩一到晚上就发烧是什么原因？

小孩一到晚上就发烧主要有以下三个原因，大家快来对照下：

1.高热量食物引起的发烧

在孩子睡觉前，有的父母喜欢给他吃一些高热量食物，比如营养品、牛奶等。宝宝睡着后，肠胃不能很好地将这些食物消化，就会产生更多的热能，引起发烧。

2.非病理性发烧

虽然现在天气已经热了起来，但还是有些老人怕孩子会给孩子多穿一些衣服，其实这反而会影响散热，再加上家里空气不流通，出汗后就容易缺水，引起发烧。

3.病理性发烧

白天，如果孩子接触到了病原体，患上呼吸道疾病或肠胃道疾病，就容易引起发烧。通常，孩子白天精神亢奋，身体各项机能都在工作中，病症就会被掩盖。不少父母也会发现孩子发烧，但大多会认为活动太多造成的发热，休息一会就会好。但到了晚上，孩子开始休息，体内激素水平快速降低，发烧就会很明显地表现出来。

小孩一到晚上就发烧怎么办？

遇到这种情况该怎么办呢？下面育姐教大家正确的护理方法：

1.保持冷静别慌张

面对孩子发烧，大家要保持冷静别慌张，请调节好自己的情绪，努力做好孩子的护理工作。首先，要给孩子测量体温，然后根据体温多少再决定下一步该怎么做。

2.关注病情，别盲目吃药

孩子体温没有超过38.5℃，应优先采用物理降温法。体温超过38.5℃，可以适当给他服用退烧药。通常来说，孩子服药1小时后就会退烧，如果体温下降比较慢，则要同时使用物理降温法进行配合。请注意，有的孩子发高烧时会引起惊厥，大家一定要密切关注。

3.适当降温多喝水

用毛巾湿敷或冰敷能够帮助孩子尽快降温退烧。大家也可以用毛巾擦拭孩子腋下、腹股沟等处，从而帮助身体散热。

另外，孩子发烧时体内水分流失较大，大家要让他多喝水。多喝水不但可以有效补充水分，而且可以促进排尿，加快毒素排出。绝不能喝冷水或冰水，以免刺激肠胃。

4.必要时去就诊

孩子服药后依旧高烧不退，体温一直在39℃上下，千万不要耽误，请及时带他去医院就诊，以免体温超过极限造成严重后果。

小孩一到晚上就发烧是什么原因，相信通过以上的分析大家都有所了解，只要采取正确的护理方法就能让孩子尽快好起来！

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