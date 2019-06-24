小孩经常发烧是什么原因引起的？妈妈们该看看

家有宝宝，作为父母一定要认真学习常见疾病的处理方法，从而减少疾病对孩子的伤害。有的爸爸妈妈发现自家孩子常常发烧，很想弄清楚小孩经常发烧是什么原因引起的，今天育姐请来专家给大家做一个详细解读。

1.非感染性发烧

顾名思义，非感染性发烧并不是感染性疾病引起的，而是由身体里各种炎导致。炎症会导致孩子体温调节中枢发生紊乱，进而让体温升高出现发烧症状。

非感染性发烧还有一种情况是，在某些原因的作用下，身体产热太多而散热较少，从而导致体温升高超出正常范围引起发烧。

2.不明原因发烧

一般在临床上，如果孩子连续发烧3个星期以上，体温一直大于38.5℃，这就是经常发烧，如若在经询问病史、身体检查和化验检查后，仍不能找到病因，这就是不明原因的发烧。

3.中枢性发烧

小孩经常发烧还有一个原因是中枢性发烧，而且这种情况比较常见。它是指孩子的中枢神经功能发生病理变化，导致体温调节中枢处于无序状态，从而出现经常发烧的情况。

由于孩子的神经系统还没有发育成熟，极易出现高烧或退烧后体温快速升高的情况。小孩经常发烧的话，要小心还有可能伴有脑部疾病。另外，还有可能是肺部或泌尿系统感染造成。

小孩经常发烧是什么原因引起的？大家看完以上内容都清楚了吗？建议这种情况最好及时就医，了解病因，方能帮孩子尽快康复！

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