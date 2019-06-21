怀孕了也能同房！对BB也很有益哦~

怀孕对孕妈来说是件大事，会变得小心翼翼，很多妈妈在怀孕后不愿跟丈夫同房，认为会伤害到宝宝，其实大不必如此紧张，在孕中期可以适当同房，要知道同房反而会对宝宝发育有利哦，我们一起来了解下：

孕期同房的好处

1.性生活变得和谐

要知道从怀孕到坐月子一般需要一年左右的时间，如果长期不同房不利于夫妻之间的感情维系，性生活也会变得不和谐。

2.促进胎儿成长

孕期适当同房对胎儿生长发育也有利。同房期间，孕妈子宫会出现收缩情况，这能使营养物质流入子宫，胎儿可以更好地吸收营养。不仅如此，孕妈兴奋反应还能促进体内血液循环，胎儿可以更好生长哦~

3.有助于孕妈顺产

相比同房次数为零的孕妈来说，适当同房的孕妈能够放松骨盆，同时也能起到一定的扩张作用，那么孕妈在分娩时也会比较轻松，更容易顺产。

哪些情况孕妈不适合同房

1.老公身体健康有问题

老公身体健康同房没有任何问题，但如果患有某类疾病，那么就要慎重考虑。同房将会把细菌传染给孕妈，对胎儿生长发育造响，严重的话还会导致孕妈流产。

2.孕妈身体比较敏感或是高龄孕妈

有些孕妈年龄比较比较大，或者之前有过流产或是有经常出血，那么最好孕期不要同房，因为她们体质比较敏感，同房容易应导致胎儿出现问题，不利于胎儿成长。

孕期同房需要注意的问题

1.时刻关注腹部情况

孕期同房不像平常可以随心所欲，准爸爸需要时刻关注孕妈肚子，不要压迫到孕妈腹部。期间一旦发现异常，要立即停止。

2.注意卫生

为了避免细菌进入阴道导致胎儿感染，所以夫妻双方需要保证清洁。同房时间要有所节制，孕早期与孕晚期不可同房，以免影响胎儿。

3.动作不要太过激烈

同房时，夫妻双方动作可以温柔一点，不要太过激烈，以免导致孕妈子宫收缩出血或是流产。

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