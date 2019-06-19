孩子也会苦夏，如何帮Ta抵御

即使是成年人，也会因为夏季的高温以及高湿度而感到身体不适，常见的现象有因为散热和产热的不均匀而导致胃口不好，不想吃东西。和成年人一样，宝宝也会苦夏，那么如何帮孩子抵御苦夏呢？

1.不要过饱

宝宝对饥饱的反应非常“迟钝”，难以控制自己的进食量。要减少宝宝生病情况的发生，就要避免把宝宝喂得太饱。给宝宝留三分饥寒，才能锻炼孩子身体的调节能力。

2.不要贪凉

夏天，很多人爱吃冷饮。但是对于胃肠功能薄弱的宝宝来说，寒凉的食物会增加宝宝体内的湿气，对脾胃造成不良影响，使之运化功能下降，这种情况下就很容易引起宝宝积食。冷饮是寒凉食物，此外水果蔬菜中也有很多寒性的食材比如苦瓜、田螺，宝宝应谨慎食用此类食物。

3.房间要经常通风

宝宝的房间要经常通风，而且，室温最好保持在25°到28°之间，温度不要过低，同时也不要长时间地待在空调房里面，爸爸妈妈可以多带孩子到户外走一走，但是要注意避免太阳强烈的时间段。

4.身体不适，必要时及时就医

如果宝宝苦夏表现比较严重的话，就需要立即带宝宝去医院接受医生的专业诊治，不要拖延病情了。

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