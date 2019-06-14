BB爱咬人，跟这几点有关

现实生活中，很多宝宝有咬人的“毛病”，不过这不一定是真正怀有敌意的攻击行为。在宝宝24个月之前，打人咬人行为都没有含带任何不满情绪，也没有针对特定的人。宝宝心里面没有主动伤害别人的想法，家长也不要太纠结。想要解决宝宝爱咬人的问题，首先要找到原因：

1.展示新本领

宝宝好奇心很重，当他在观察学习中掌握一项新技能时，他便会想要给父母家人展示并炫耀，宝宝因此就误把咬人当做技能。父母可以在玩玩具、看画本等其它方式来调整孩子学习方向，转移他的咬人“学习”。

2.单纯觉得有趣

宝宝咬人后，发现被咬的人反应特别大，神情好笑。这让宝宝觉得非常有趣，就像是跟他做游戏一样，这就是为什么孩子咬完人还会咯咯笑。当被宝宝咬过后，家长要注意，反应不要太夸张，而是严肃地跟宝宝说被咬后真的很疼，他慢慢会感受到这一行为的不适当。

3.求关注

宝宝咬人，甚至大喊大叫，其实也有可能是想要获取家人的关心，注意到他。父母应该对宝宝的行为有积极的反应，当宝宝做出了正确的事，家长应充分鼓励甚至赞赏。反之，当宝宝做错事或者情绪低落时，与宝宝多聊天说话，找出原因。而当宝宝有不良行为时，应该立刻制止。

4.出牙期

宝宝到了出牙期，牙齿不舒服，便会碰着什么就想咬，以此来减缓难受不适。父母首先要让宝宝意识到咬人是不对的，然后可以为出牙期的宝宝提供一些可咬的物品，诸如磨牙棒。

宝宝无法表达自己的情绪，或者想要宣泄情感时，也会采用咬人、打人等行为表达。家长父母因此要正视宝宝，严肃地跟宝宝明确这样行为是错误的，并引导正常宣泄情绪的方法。

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