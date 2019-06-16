TO新手父母：如何获得更好的睡眠

婴儿需要花一段时间来适应一个规律的日常生活，这使得你难以获得足够的睡眠。不要担心，下面这些建议将对你有用：

睡多久才能充足

一般来说，成年人每晚需要大约7-8小时的睡眠才能感觉得到适当的休息，尽管这种睡眠时间因人而异，通常为5-10小时。但如果你发现早上很难醒来，或者总是感到困倦；无法集中精力；感到喜怒无常、易怒、沮丧或焦虑；白天时常打瞌睡，那么说明你睡眠不足。

就像孩子需要睡眠来保持健康一样，你需要足够的睡眠来相处和享受作为父母的喜悦。适当的休息可以帮你做到这一点，让你感觉更快乐平静。而且宝宝会对你的感觉做出反应，这意味着宝宝也会感到更加满足。

如何睡得更好

在宝宝出生的头几个月里，获得足够的睡眠是很困难的。你得到多少睡眠取决于孩子。但是有些事情可以让你感觉更放松：

睡前

这些建议可以帮助你获得更好的睡眠：

建立有规律的就寝时间。想办法在睡觉前关掉电子屏幕，并且尽可能放松–例如，读一本书，听一些轻柔的音乐，或者使用像深呼吸这样的放松技巧。避免在临睡前喝茶、咖啡、软饮料、能量饮料、巧克力和其他兴奋剂，它们会使休息和睡眠更加困难，并影响睡眠质量。另外，避免在卧室使用电子产品，包括电视、手机和平板电脑。

床上

漫长的一天过后，很难放松下来，或者很难让头脑休息下来以便睡觉。如果你很难入睡或无法入睡，试着不要担心和沮丧。相反，试着提醒自己，在床上你很温暖，很安心。如果这行不通，那也许值得起床写下你的想法，然后你可以试着再做一遍就寝准备步骤。

白天

为自己腾出时间可以让你感觉更好，即使仅仅是读五分钟的书，在街区里走动或者冥想也能让你在睡眠不足的时候，有放松休息的感觉。你也可以通过在周末多睡来弥补一周的睡眠不足。体育运动和健康食品可以给你更多的能量，所以抽出时间锻炼和健康饮食都有帮助。

日常活动

和爱人、家人或朋友轮流照顾婴儿（这样你们都觉得尽可能休息）。轮流或轮班值夜班真的能产生影响，这对于母乳喂养的母亲来说可能更困难。在这种情况下，关键是在宝宝休息时尽量休息。在周末可以轮流睡懒觉或者白天小睡。把精力用在对你来说最重要的事情上，可以让你对自己的一天感觉更好。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)