BB什么时候能吃鱼?通常是这个岁数

众所周知，经常吃鱼肉可以让宝宝更聪明，有助于宝宝大脑发育。不过对于正在吃辅食的宝宝来说，什么时候吃鱼比较合适呢？我们一起来看看：

给婴儿喂鱼的指南

研究发现，如果没有过敏史，你可以在宝宝4-6个月大的时候就开始喂一些煮熟的鱼。但是，儿科医生可能会根据孩子的健康需要提供不同的建议。更为保守的建议是，在婴儿1岁大时引入鱼肉，而对于龙虾、蛤蜊、牡蛎和虾等贝类和甲壳类动物，可能会推迟到3岁。

鱼是极好的营养来源

鱼是一种肉，对宝宝来说是一种很好的营养来源。它富含瘦肉蛋白，含有必需脂肪酸（EFA），ω-3。美国饮食协会指出，鱼类中的这些脂肪促进大脑发育。此外，鱼可以提供不同数量的铁、钙、锌和镁。

选择适合宝宝的鱼

给宝宝吃鱼肉时，你要确保选择的鱼是：

1.适当去骨的新鲜鱼类；

2.已经彻底煮熟了的鱼。不要吃生的、半生不熟的鱼；

3.被认为汞含量较低的鱼类。避免食用剑鱼、鲭鱼、鲨鱼和方头鱼等鱼类。

4.温和的口味，宝宝可能更容易接受。

宝宝喜欢吃味道温和的白煮鱼，事先最好去除明显的鱼腥味。比目鱼、黑线鳕、鳕鱼和比目鱼都是不错的选择。

如何为宝宝烹饪鱼

你可以用多种方法来准备–蒸、煮或烘焙等等。这些方法也会使鱼的质地变得更软，更容易被宝宝咀嚼。你也可以把鱼和你宝宝喜欢的水果或蔬菜混合。在你的组合中要有创造力，虽然桃子和鱼听起来像是一种奇怪的组合，但你的宝宝可能会喜欢哦！

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