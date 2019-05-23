宝宝爱趴睡，要不要紧？得改吗

宝宝总喜欢翻身趴着睡觉，虽然姿势萌萌的很可爱，但是这种睡姿也让妈妈们非常担心，万一压迫心脏怎么办？让孩子窒息怎么办？到底要不要给孩子纠正过来？

宝宝趴着睡的优点和缺点

优点

首先，趴着睡会让孩子更有安全感，来自外界的干扰被阻隔了一部分，孩子会睡得更加舒适。如果孩子有腹痛等不适，趴着睡这种姿势还可使腹痛得到缓解。

其次，孩子会翻身后趴着睡，就说明孩子已经有了自我选择睡姿的意识，而且趴着睡可以让孩子呼吸到更多的氧气，可促进神经系统的发育，宝宝会变得更加聪明哦~

最后，婴幼儿容易出现溢奶、吐奶这些现象，那么这些事如果发生在孩子睡着之后，就很容易造成孩子窒息，但如果能趴着睡，就可以降低这种风险。

缺点

孩子趴着睡觉，有利也有弊。趴着睡觉最大的危险就是孩子睡着，如果被被子或枕头蒙住口鼻，非常容易造成孩子窒息，这就会导致婴儿猝死综合症。另外趴着睡还会使孩子的腮腺受到挤压，让孩子流出过多口水。

宝宝喜欢趴着睡的原因

孩子发育到某一阶段后，趴着睡这样的睡姿让他们更有安全感，来自外界的干扰，也不应将他们惊醒，孩子就慢慢喜欢上了趴着睡。

在妈妈肚子里时，孩子是以背朝外的蜷缩姿势成长发育的，这种姿势有利于孩子的自我保护，所以习惯了这种姿势的孩子出生之后，仍然认为这一次是最有安全感的，所以会更加偏好趴着睡。最后就是趴着睡，可以遮挡部分光线过滤一切杂音，这种睡眠环境对宝宝来说更加舒适。所以很多宝宝趴着睡，都是睡得香香的。

宝宝到底还能不能趴着睡了？

宝宝能不能趴着睡觉要分两种情况，小月龄的宝宝如果是趴着睡觉必须有成年人在旁边严密看护，因为小月龄的宝宝翻身能力较差，如果误翻过去睡着了，身边又没有大人看护是非常危险的，还是建议家长不要让小月龄的宝宝趴着睡觉。

如果宝宝翻身已经特别灵活，头部也能转动自如，那么孩子可以自己选择喜欢的姿势来睡觉。注意孩子寝具不要过度柔软，也不要在孩子床上放置填充玩具，与此同时，家长同样需要监护孩子的睡眠状况。

孩子到底能不能趴着睡觉，是看翻身能力如何，如果孩子可以很好的控制自己的身体，那么偶尔趴着睡觉也是无妨的。不过为了孩子能够有一个漂亮的头型，建议家长多帮助孩子调整睡姿，不要让孩子总固定一个睡姿睡觉，这样对成长发育也有好处。

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