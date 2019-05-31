二胎生or不生？盘点当代父母遇到的四大难关

自打二胎政策全面放开后，几乎所有家庭都在考虑同一件事——要不要生二宝。有的父母斩钉截铁地表示再也不想生了，也有一些家庭立即投入了怀孕的各项准备工作中，但还有很多爸妈在生和不生之间徘徊……

♦ 为什么不生？

二胎能让孩子有个伴，为将来的养老增添一份保障，也能让年事已高的父母安心。夫妻们明明有二胎的念头，现实的种种难关硬是把这个念头按了下去。

第一大难关：钱

一个孩子的花销已经很大了，育姐的同事说，好不容易带领一家三口奔上了小康生活，如果生了二胎，怕是又要落到“贫困线了”。他不愿孩子们失去住学区房的机会，花钱畏手畏脚的贫穷感也不想孩子们再体验一回。

第二大难关：身体

不仅是二三十岁的夫妻，年龄再往上孩子都十几岁的家长也想要个二胎，可高龄产妇会遇上各种困难，危险系数很大。生产时真要有个三长两短，小县城的医疗水平很可能救不回来，因此一些夫妻不愿承受这样的风险。即便孩子顺利出生了，妈妈的身体恢复起来也会不如年轻时那么快。

所以二胎前，妈妈一定要去医院做个全面检查，听听医生的建议，看看身体条件是否合适。最近烈士消防员母亲，痛失爱子老无所依，不顾身体硬是怀上二胎的新闻又被翻了出来。除非这种带有二胎的强烈愿望，身体条件不好的妈妈们还是放弃吧。

第三大难关：大宝

怀了二宝，大宝没人照顾很容易产生缺爱的心理。虽然心里很想一碗水端平，可刚出生的孩子永远是需要更多的精力去关爱的，手忙脚乱之中就忽略了大宝，可这一切大宝都看在眼里，记在心里。

之前也有个新闻：家里亲戚调侃大宝，说爸妈生了弟弟就不要你了，孩子害怕竟然抱着刚出生没多久的弟弟丢出了窗外。所以在情感处理方面一向不擅长的爸妈们，可要三思。

第四大难关：精力

有时候长辈催着夫妻再生一个，可其中的累和辛苦只有带娃的妈妈知道。光是一个接孩子就能把家里搞得天翻地覆，打扫不过来、睡眠不足、情绪随时要爆发的状态，真的没有多余的精力分给另一个宝宝。

如果是全职妈妈。情况可能更糟。许多公司不喜欢女员工的原因之一，就是妈妈需要产假，而且可能因为孩子的原因大量请假，对公司的正常运转不利。因此休完产假，之前的岗位能不能保住还不一定，如果辞职，家庭经济压力又太大，仿佛一个死循环。

第五大难关:资源

学区房有多贵，带孩子看病有多难，进好的学校多不容易，生二胎的压力就有多大。如果生了二胎，却没办法给他提供好的教育和医疗资源，那么当爸妈的内心也会很不安。

以往很多家庭越穷越要生，越生越穷，试图用人口来改变家庭环境，这一招已经不适应现代社会了，三个臭皮匠抵不过一个诸葛亮。

♦ 生还是不生，全看你怎么想

最后，生了二胎的爸妈们其实内心想得很通透：

不生的也有自己的打算：

每家情况不一样，你选择生还是不上呢？

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