给BB洗澡的正确姿势，real简单好操作！

如何给小宝宝洗澡？新手爸妈不要着急，只要遵循着我们的方法和建议，给宝宝洗澡会变得简单而有趣。

什么时候开始给宝宝洗澡

宝宝的脐带脱落后就可以给孩子洗澡了。如果孩子接受了包皮环切术，那么就等它痊愈。你可以准备一个婴儿浴缸（盆），建议选择一个轮廓设计能够防止宝宝滑动或者设置内部吊索的浴缸。永远不要使用能安置在浴缸里的座位，一旦吸盘失效，这些座位反倒，会将孩子困在水下。

合适的温度是多少

在把孩子放入浴缸之前，把你的胳膊肘浸入水中检查一下温度，你应该感到暖和而不是太热。洗澡过程中，不停地测试温度，如果天气太冷，那么洗澡时间就不要太长。

多久给宝宝洗一次澡

你的宝宝不需要每天洗澡，你只需要每天清洁他的脸，脖子，手还有尿布区。一周洗两到三次澡就足够了。至于何时洗澡，有的孩子喜欢水，所以早上第一件事就可以让他们玩水。有的孩子洗着澡就会犯困，那不妨将洗澡时间放到睡前。

使用何种肥皂

一块湿的毛巾和温和的婴儿沐浴露是必须的。尽可能使用没有添加香精的产品，否则会刺激宝宝敏感的肌肤。在开始洗澡之前，在毛巾上弄出一些泡沫，用一只手抱着新生儿的头，另一只手帮他洗澡。

使用哪种洗发水

如果你的宝宝头发看上去很脏，每天用一块湿毛巾来帮孩子洗头，没有必要再洗一个澡。使用婴儿香皂，或一滴温和不刺激的洗发水帮宝宝洗头。

如何确保宝宝安全

在开始洗澡之前，将你需要的一切都放在触手可及的地方，肥皂，毛巾，尿布，换洗衣服等。这样你就可以随时用一只手抱着宝宝。当你帮他洗完澡，快速用毛巾把他抱起来，这样他就不会失去太多温度。在你给他换尿布和穿衣服之前，一定要把他彻底擦干。

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