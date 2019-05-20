五个月宝宝止咳小妙招，保证孩子好得快！

五个月宝宝身体还没有发育成熟，免疫力也比较弱，相比成人更容易患上感冒咳嗽等疾病。宝宝感冒咳嗽并不少见，但有些新手爸妈却并不清楚如何护理患病宝宝。接下来，育姐就给大家分享五个月宝宝止咳小妙招：

五个月宝宝咳嗽的原因

五个月宝宝如果患上的是风寒咳嗽，常常是因为身体受寒造成，会出现畏寒、怕冷、怕风、舌苔发白等症状，会流清鼻涕，也有可能没有。宝宝咳嗽时，可能会有白色泡沫痰或者没有。

五个月宝宝如果患上的是风热咳嗽，主要原因就是内热重或受热邪，常见症状是口唇和舌尖发红，并伴有吐黄色脓痰、流黄脓鼻涕、眼屎多、口臭等。

病菌或病毒入侵会导致支气管炎，从而出现咳嗽症状。支气管炎引起的咳嗽通常比较严重，有的甚至会让宝宝咳得停不下来，十分难受。

另外，积食也会引发咳嗽，要让孩子多注意补水。

五个月宝宝止咳小妙招

五个月宝宝感冒咳嗽，建议大家给他煮点冰糖雪梨汁喝，这样可以有效缓解咳嗽症状。除此之外，大家还要给他多喂水。宝宝感冒咳嗽期间，喝点葱白水或银耳冰糖雪梨水有助于身体康复。如果宝宝咳嗽的很严重，就要立即就医，在医生的指导下服药治疗。

一旦医生确诊后，各位家长就要认真做好护理工作，积极对待宝宝的疾病。通常而言，宝宝患的都是常见疾病，而且很多都是自愈性疾病。大家只要护理得当，就能够激发起宝宝身体的抵抗力，对抗疾病入侵。

以上就是五个月宝宝止咳小妙招，大家学会了吗？

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