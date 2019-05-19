天越来越热了，要小心中暑，尤其是小孩子！

如今的气温是越来越高，大家要警惕宝宝中暑。孩子一旦中暑，皮肤表面会发生一些变化。颜色发红发烫，宝宝体温升高，但却并未往外排汗，即使是出汗也是出冷汗，宝宝的皮肤有湿冷的触感。中暑会导致宝宝呼吸及脉搏加快，宝宝的情绪会从哭闹烦躁不安转为疲软无力，严重情况下会出现抽搐、昏迷等症状。大一点的宝宝在中暑后会有恶心头晕的症状，方向感缺失，对于外界刺激没有机敏的反应，整个人看起来昏昏沉沉，极易对身体产生不利影响！

为啥宝宝夏季容易中暑呢？

1.宝宝的调节中枢尚未发育成熟

人体温度的调节是靠下丘脑的体温调节中枢来完成的，而由于宝宝的身体发育还未完全，所以他们的体温调节中枢也没有发育成熟，自然就较成人更容易中暑了。

2.新陈代谢旺盛

宝宝的产热要比成人高，所以，面对外面温度的变化，自我调节能力还是不强，容易导致中暑。

3.汗腺发展不成熟

出汗是一个很好的散热方式，而宝宝的汗腺还发育不成熟，汗腺的数量也相对较少，所以，不能够通过排汗的方式来散热。

4.皮肤表层薄，血管分布多

相比较成人，宝宝的皮肤表层是比较薄的，而且，宝宝的血管分布也相对丰富，所以，就很容易受到高温的影响。

应对宝宝中暑，需采取有效措施

·发现宝宝中暑后，须立即帮助宝宝散热，将宝宝从原来引起其中暑的环境迅速转至阴凉通风处，脱去衣物将汗液擦干；

·再帮助宝宝进行物理降温，可以将毛巾在冷水中浸透敷于宝宝额头，可轻轻擦拭宝宝全身。不要直接使用冰水，冰块这种迅速降温法会使宝宝的皮肤血管迅速收缩，血流量减少反而无法排热，所以不宜使用；

·散热降温完成，宝宝意识清醒之后再喝解暑汤，并补充淡盐水。不过宝宝意识清醒，仍然有头晕头痛的症状，可以给宝宝涂抹清凉油帮助提神醒脑。

如以上应对措施并未使宝宝好转，应立即带宝宝就医。

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