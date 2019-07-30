比起炒成天价的早教班，这些益智玩具才更有用！

从大获好评的影片《起跑线》到各种育儿类节目，孩子的教育问题始终是悬在无数父母头顶的一把利剑——如何让宝宝在起跑线上就赢过别人？正因为家长的这种焦虑心理，五花八门早教班大行其道，可天价换来的成果，往往并不那么让人满意。

其实，比起上昂贵的早教班，有一种更加经济实用的方法帮助开发孩子的智力，那就是益智玩具。家长可不要小瞧玩具的作用，只要利用得好，也能成为宝宝增智的一大助力。是不是真的这么神奇？不妨来看看，益智玩具的作用到底有哪些：

1.锻炼感官能力和手眼协调

益智玩具色彩丰富、形状各异，孩子可以对其进行摸、看、听等感官体验，对锻炼感官能力很有好处。玩具鲜艳的颜色和线条可刺激视觉发展，对视力很有好处；听音识字卡片、摇铃等会发声的玩具能锻炼听觉；拼图等不同质感的玩具则对孩子触觉发展有帮助。

通过对玩具进行抓握、扭动等一系列动作，宝宝的抓握能力和手部肌肉会得到了锻炼。至于积木之类需要手眼协调作用才能玩的玩具，可以促进孩子手眼协调能力的发展。

2.开发创造力和思维能力

益智玩具最主要的作用是在玩乐中开发孩子的大脑，这主要体现在创造力和思维力方面。例如用来玩过家家游戏的锅、铲等玩具，能够让小朋友对家庭产生一定的联想，展开富有创造性的角色扮演游戏。而布娃娃之类的换装玩具，则让宝宝在思考如何给娃娃搭配衣服的过程中，锻炼想象能力。

另外，还有一些比较“高阶”的玩具，比如棋类玩具，可以让孩子充分开动脑筋，思维能力自然能够有所发展。

3.培养专注力

良好的专注力是宝宝日后学习的有利保障，也需要后天的培养。专注力的养成，并不局限在看书、下象棋等方式，一些简单的小玩具也能够在点滴中培养孩子的专注力。

这些益智玩具靠外观就能够吸引宝宝，而且玩法简单有趣，可以让孩子保持长久的兴趣，不会只有三分钟热度。在其专注玩耍的过程中，专注力自然而然就有了提升。

当然，益智玩具的优点也并非只有以上介绍的这些。它还能够作为贴心的小伙伴陪伴孩子成长，让宝宝享受无忧无虑的欢乐童年，同时，还可以接受到良好的知识启蒙。比起让孩子上昂贵的早教班，买几个益智玩具无疑是更好的选择！

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