怀孕后，你需要警惕深静脉血栓！

深静脉血栓是指血液在深静脉内异常凝结，多见于腿部。这是一种严重的情况，对于处于妊娠期的女性来说更是如此，那应该怎么办呢，本文将作出解答。

如果出现以下情况，你需要立刻就医

（1）一条腿疼痛、肿胀、有压痛感，把脚向膝盖弯曲时，小腿尤其是小腿后部，痛感加剧。

（2）严重疼痛或皮肤发热

（3）皮肤发红，尤其是膝盖以下腿背面

这些可能是深静脉血栓形成的迹象。通常来说只发生于一条腿，但也有两腿同时发生的情况。

如果血栓破裂进入血液，则会阻塞肺部血管，称为肺栓塞，需要紧急治疗。

如果出现以下情况，立刻拨打120

（1）突然呼吸困难

（2）胸部或上背部疼痛或发紧

（3）咳血

这些可能是肺部血栓的迹象（肺栓塞）。

肺栓塞可能是致命的，但如果深静脉血栓得到及时的诊断和治疗，发展成肺栓塞的可能性很小。

深静脉血栓在妊娠期并不常见，但相对于同龄的非孕期女性，孕期以及生产后6周内的女性，有更高概率患上深静脉血栓。

深静脉血栓不总是症状明显。怀孕期间，腿部肿胀或不适是很常见的，所以这并不一定意味着问题严重。

是否有患病的风险

如果你有以下情况，孕期发生深静脉血栓的风险更大：

（1）近亲属有人曾有过血栓

（2）超过35岁

（3）体重超重

（4）曾有过严重感染或最近受伤严重，比如骨折

（5）血栓形成倾向

（6）怀有多胞胎

（7）接受过生育治疗

（8）剖腹产

（9）吸烟

（10）有严重的静脉曲张

（11）脱水

孕妇患深静脉血栓的治疗方法

如果在怀孕期间患上深静脉血栓，你可能需要通过注射药物来阻止血凝块变大，进而让身体慢慢溶解它。这种药物并不会影响胎儿的正常发育。注射药物还可以降低形成肺栓塞和其他血栓的风险。通常，从孕期发现血栓形成一直到生产之后的6周内，你需要一直接受注射。

虽然药物治疗必不可少，但你也可以通过其他努力来进行缓解，比如在医生的指导下多运动、通过专门的袜子帮助腿部血液循环。

旅行过程中如何避免深静脉血栓

任何人长途旅行超过4小时会增加患深静脉血栓的风险。目前还不清楚妊娠期是否会加大这种风险，但你仍可以提前预防：

（1）大量喝水。

（2）孕期禁酒。

（3）做一些简单的腿部运动，比如活动脚踝。

（4）可能的话，多走动。

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