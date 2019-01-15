怀双胞胎，看起来那么美，其实风险可不小！

任何一种怀孕都是有风险的，但是怀双胞胎会使孕妇和胎儿出现妊娠并发症的概率增加，包括早产和糖尿病。不过，也不要被这个消息吓到。只要有良好的产前护理，还是可以享受一个健康的孕期，并且生下健康的宝宝。

怀双胞胎会增加以下风险：

1.早产

超过一半的双胞胎都会早产，即怀孕不到36周就生产。早产儿可能会有作为新生儿的短期问题，也可能会存在终身的残疾。

2.低出生体重

超过一半的双胞胎出生时都属于低出生体重，通常低于5斤。低出生体重的宝宝在出生后健康问题的风险会增加，比如：视力和听力损失、精神残疾、大脑性麻痹。

当然这些风险更多地会出现在32周之前的早产儿或体重轻于3斤的低体重儿。

3.双胎输血综合征

这种情况会发生在10%的共有一个胎盘的同卵双胞胎身上。双胎输血综合征发生于同卵双胞胎，是因为血管之间的连接使得一个婴儿的血液太少，而另一个婴儿过多。医生可以通过激光手术治疗双胎输血综合征，比如封闭血管连接或者通过羊膜穿刺术排出多余的液体。

4.子痫前期

怀双胞胎的孕妇患先兆子痫的几率是怀一个孩子的女性两倍多。子痫前期通常表现为：高血压、肿胀。

如果你有这样的症状，你可能需要提前分娩，避免出现严重的并发症。如果不治疗，先兆子痫会剥夺胎儿的氧气和营养，并会损害你的器官。

5.妊娠糖尿病

如果你在怀孕期间患上糖尿病，胎儿可能会长得太大。在分娩过程中，胎儿过大会增加并发症的风险，并可能需要通过剖腹产分娩。而胎儿过大对于宝宝本身来说，也会有呼吸困难和低血糖的风险。但是，你可以通过健康饮食等方法，来降低风险。

6.缺铁性贫血

缺乏健康的红细胞会导致早产。医生建议，一定要在饮食中增加含铁的食物。

是的，这些都是严重的风险，但也不要过度担心。有了良好的产前护理，在医生和你的共同努力下，一定可以及早发现问题，降低各种风险，而不是事后的补救。

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