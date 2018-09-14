认真脸，怀孕后有这些表现要赶紧去医院！

在怀孕期间，你的身体变化得很快，以至于很难确定这些变化是否正常，不知道是否该去看医生。下面这些都是孕期比较危急的情况，你需要立即去医院：

1.宝宝比平时少动或少踢。当你怀孕16周左右的时候，，你会感觉到宝宝在移动，如果他的移动频率变慢，这可能出现问题了。

2.阴道出血或有斑点。不过，性行为或阴道检查后有一点点斑点是正常的。

3.阴道分泌物由乳白色变为水样、粘液样或带血（即使只是粉红色）。不过，如果你在怀孕的第三个阶段，比如在37周时粘液分泌增加，这是正常的，表明你的身体正在准备分娩。

4.排尿疼痛或有烧灼感；小便后几分钟有再次排尿的欲望；排尿很少或没有排尿，尿液浑浊、带血或有强烈气温，这都是膀胱感染的迹象。

5.发高烧。

6.呕吐并伴随发烧和疼痛。

7.突然的视觉变化，例如变模糊、变暗或有光环和斑点。这些可能是子痫前期的迹象。

8.持续严重的头痛，或视力模糊、言语不清。

9.尤其是早晨，面部持续肿胀或眼睛周围浮肿，手稍有肿胀或脚踝剧烈肿胀。

10.快速增重。

11.躯干、胳膊、腿、手掌或较低持续瘙痒，或全身发痒。

12.上腹部或肩部持续疼痛，尤其是右侧肋骨下方。

13.有流感症状。如果你与流感患者有过密切接触，或者你有流感症状，立即去看医生。这些症状包括发烧、喉咙痛、咳嗽、流鼻涕或鼻塞以及身体疼痛和发冷，还可能会呕吐或腹泻。要知道，流感对孕妇来说风险是很大的。

14.免疫力下降或有感染迹象。这种情况可能会感染传染病，如水痘或风疹。

15.抑郁或严重焦虑。如果你感到极度悲伤或绝望，感觉已经无法处理日常琐事，或有伤害自己的想法，要立即寻求医生的帮助。

另外，如果你将要临盆，注意一下将要分娩的迹象，必要时及时就医。

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