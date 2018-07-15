保障宝宝健康，是时候穿上小内内了！

小宝宝都喜欢放飞自我，比如到哪就往地上一坐，开始玩得high起，屁屁和地面直接接触，这便容易会被脏物污染，产生很多问题。而如果穿上小内裤，就可以轻松避开很多烦恼。不过，很多老人可就不乐意了，认为孩子光屁股很正常，没必要穿内裤。那么事实真的如此吗？

宝宝光屁股的危害

孩子光屁股，对孩子的危害可不小哦，看看下面你就了解了：

1.助长玩弄生殖器行为

不穿小内裤，宝宝的生殖器暴露在外面，有的宝宝尤其是男宝宝便会喜欢玩弄自己的生殖器，这样容易受到细菌感染。有了小内裤的阻挡，可以有效减少宝宝玩弄生殖器的行为。

2.引起腹痛腹泻

3岁以下的宝宝抵抗力比较弱，不穿小内裤腹部容易受凉，容易引起腹痛腹泻。小内裤可以对宝宝的腹部和私处起到保暖作用，可以更多地避免宝宝发生腹痛腹泻的情况。

3.损害私处健康

光着屁股爬来爬去，宝宝私密部位直接暴露在外面，容易擦伤划伤，细菌感染的话便会引起生殖系统和泌尿系统疾病发生，而穿上小内裤就等于给宝宝加了一层保护膜。

宝宝多大开始穿小内裤？

很多家长对于宝宝穿小内裤这件事并不重视，穿小内裤的最佳时机也因此错过。

宝宝幼儿园之前就该给他养成穿小内裤的习惯，还有很多育儿专家给出的建议是：当宝宝不再使用纸尿裤时，就应该让宝宝尝试小内裤，并且给宝宝养成穿小内裤的习惯。

有的宝妈认为，男宝宝过早穿小内裤会影响生殖器的发育，这是不科学的。面料优质的小内裤会让宝宝觉得十分舒适，而且不会让宝宝的生殖器产生束缚感，所以不会影响生殖器的发育，而穿上小内裤，还可以保护生殖器避免受到伤害。

如果宝宝光屁屁习惯了，不爱穿小内裤，家长可以给宝宝树立榜样，告诉他：“哥哥姐姐都穿了小内裤，而且小内裤很舒服，你也可以试一下哦”；还可以从内裤的造型图案上下功夫，让宝宝自己选择喜欢的小内裤；另外，可以给宝宝一些言语上的刺激，比如：“不穿小内裤羞羞羞”这之类的话，宝宝很快会明白家长言语中的意思。

另外，给宝宝买内裤，不必一味追求大牌，只要用料好，设计合理，宝宝穿着舒适就是最好的。

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