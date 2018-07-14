孕期压力大 这些方法能帮你排压

很多女性表示，怀孕后总感觉压力重重，分娩是否顺利，孩子是否健康，经济是否平衡等等等。淡定淡定，下面几个方法可以帮你排压：

跟积极的朋友亲戚在一起

如果你在一个人身边感觉很好，那个人会给你的生活带来快乐。那么就多和这个朋友在一起，如果你的朋友或情人让你感觉不好，在你怀孕期间尽量避免和他在一起。这不是责备对方，而是要照顾好自己。

当你和新生儿一起生活的时候，你会感激正能量朋友带给你的鼓励和帮助。

为自己抽出时间休息

当你感到沮丧时，休息一下。沉思几分钟，读一本杂志，和朋友聊天，或者散步也许正是你所需要的。享受产前按摩，缓解你的痛处，帮助你放松。

不要在乎别人的言论

当人们抚摸你的肚皮或评论你的身材时，你想疯吗？与其在别人发表不敏感的评论时感到沮丧，不如想想你肚里的宝宝，为了他的健康成长，一切都是值得的。

学会发泄负面情绪

任何类型的体力活动都能缓解紧张，释放出让人感觉良好的内啡肽。锻炼可以帮助你获得健康孕期，并能改善你的情绪健康。试试散步、游泳或产前瑜伽——任何能让你动起来的东西。如果医生建议你不要运动，试着放些音乐，并播放一些你喜欢的歌曲。或者写在日记里，你可以自由地表达你的感受。

做一个深呼吸

深呼吸可以有所帮助，所以不妨尝试一下：当你吸气的时候，扩大你的腹部。呼气时，让你的腹部放松，释放你所有的紧张。专注于呼吸可以帮助你控制思想和情绪，这样你就能更好地处理那些让人生气的事情。

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