真假的？夏季备孕，BB更机灵！

最近，网上有传闻说夏季备孕，生出的宝宝更聪明，这个说法究竟是真的还是假的？育姐这就带大家来深入了解：

夏季备孕孩子更聪明？

如果备孕女性在7、8月份受孕，宝宝会在下一年4、5月份出生，这时候气温适宜，不冷不热蔬菜水果比较丰富，新妈也会有好的心情，在护理宝宝方面也会更加用心。虽然好处有很多，但孩子会比其他宝宝更加聪明，大家可不要被带偏了哦~

怎么生出健康聪明的宝宝？

1.备孕期间戒烟戒酒

备孕夫妻在要改变不良的生活习惯，戒烟戒酒，提高精子与卵子质量，这样就能怀上健康宝宝。

2.保持平常心

备孕期间，夫妻双方不要给自己太大的压力，更不要太过着急。最好保持好的心态，保证睡眠充足，这样才能保证身体有足够的体力，精子与卵子质量达到最佳，形成优质的受精卵。

3.备孕前3个月坚持服用叶酸

备孕前3个月，备孕夫妻要坚持服用叶酸，因为叶酸可以促进胎儿大脑神经管发育，减少胎儿发生畸形的畸形。

4.做到营养均衡

胎儿生长发育期间需要各种营养物质，尤其是在孕中后期，胎儿生长更是迅速，需要大量营养来支撑。因此，女性在备孕期间要保证饮食均衡，这样才能保障各种营养物质。

5.不要做剧烈运动

运动虽然对身体有帮助，但不能太过剧烈。剧烈运动虽然可以燃烧脂肪，但同样也可能会导致排卵停止，因此，在备孕期间，女性朋友运动量要适当。

备孕期间，夫妻双方要合理调整好自己的饮食结构，戒除不良的生活习惯，同时也要保证睡眠充足，这样才能生出健康聪明的宝宝。

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