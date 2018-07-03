宝宝哭闹不休，小心是疝痛！

如果你是一位新手爸爸或新手妈妈，照顾宝宝将是一个巨大挑战，尤其是爱哭的宝宝。其实，宝宝爱哭很可能跟疝痛有关，我们一起来了解下：

疝痛

疝痛本身有点神秘色彩。任何健康、营养丰富的婴儿，如果每天哭3个小时以上，每周超过3天，超过3周，他们就可能是出现疝痛。以下是有关疝痛的一些知识：

（1）如果孩子是足月生产的，疝痛一般会在宝宝2周时出现。

（2）宝宝3或4个月时疝痛会自动消失。

（3）宝宝的性别、是否母乳喂养并不会影响疝痛。

（4）有过疝痛的宝宝与没有的长大后并没有区别。

疝痛的原因

引发疝痛的确切原因不明，这也是没有明确治疗方法的原因。可能引起疝痛的原因包括：

（1）消化系统不断增长，肌肉也会随之痉挛。

（2）分泌引起胃痛或焦躁情绪的激素。

（3）对光线、噪声等的过度敏感或过度刺激。

（4）过于情绪化。

（5）神经系统不断发育。

记住，有很多症状看起来像疝痛，但其实并不是。如果你担心宝宝，可以做一个全面检查来排除宝宝哭闹的原因。宝宝爱哭，还可能是以下几个原因：

（1）传染病。

（2）胃酸倒流或胃病。

（3）大脑和神经系统的压力或炎症。

（4）眼睛问题，比如擦伤或眼压过大。

（5）心律不齐。

（6）骨骼、肌肉或手指。

面对宝宝疝痛，父母该怎么办

宝宝的疝痛对于父母来说是一种挑战。面对宝宝的哭闹，父母感到生气是很正常的。这并不代表你是一个不称职的父母，所以也不用有负罪感，每一个人都会出现这样的情绪，听听医生的建议，你会知道如何更好地护理。

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