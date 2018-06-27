新生儿窒息：不容忽视的致命病！

新生儿窒息可能是致命的，另一个常见的说法是围产期窒息或出生窒息。新生儿缺氧缺血性脑病可能是新生儿重度窒息的结果，因此不容忽视！

新生儿窒息有什么症状

胎儿心率过高或过低可能是一个指标。宝宝出生后可能会有直接症状，包括：

苍白或蓝色的皮肤；

呼吸困难，可能引起鼻扩张或腹呼吸等症状；

心率慢；

肌肉张力变弱。

婴儿缺乏氧气的时间长短会影响症状的严重程度。婴儿缺乏氧气的时间越长，他们患症状的可能性就越大。更严重的症状可能包括损伤：肺、心、脑、肾脏。

新生儿窒息的原因

任何影响婴儿吸氧能力的事情都可能导致新生儿窒息。在分娩和分娩期间，医生必须仔细监测并设法控制母亲和婴儿的氧气水平，以减少风险。

如果出现以下一个或多个现象，则可能发生新生儿窒息：

宝宝的呼吸道堵塞了；

贫血，这意味着他们的血细胞没有足够的氧气；

分娩时间太长或很难；

母亲在分娩前或分娩期间没有得到足够的氧气；

分娩时母亲血压过高或偏低；

感染影响母亲或宝宝；

胎盘过快地脱离子宫，导致缺氧；

脐带绕颈。

婴儿在分娩前、分娩期间或分娩后失去氧气，可导致新生儿窒息。缺氧会立即造成损害。这种情况可能在几分钟内发生。当细胞从缺氧中恢复并释放毒素进入体内时，也会发生损伤。

新生儿窒息的影响人群

据悉，美国每1000个足月新生儿中大约有4个发生新生儿窒息。早产儿患这种疾病的风险更大。准妈妈有某些疾病，如糖尿病或先兆子痫，也面临更大的风险。意大利儿科杂志上的一项研究指出，母亲的年龄或婴儿的低出生体重也是危险因素。在发展中国家，母亲很少有适当的产前和产后护理，这种情况也比较普遍。

如何诊断新生儿窒息

宝宝在出生后1到5分钟会得到一个阿普加评分。评分系统有五个因素：

呼吸；

脉冲；

外观；

刺激反应；

肌肉张力。

每个因子得分为0、1或2。最高分可能是10分。5分钟后阿普加评分较低的婴儿患窒息新生儿的风险较高。低于7的分数表明婴儿没有足够的氧气。医生可能会怀疑宝宝有窒息。医生也可以检测婴儿的血液中是否含有高酸，这可能意味着缺氧。医生也可以通过血液检查来检查婴儿的肾脏、心脏和肝脏是否会受到影响。

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