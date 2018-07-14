如何检测怀孕？这波操作你得pick！

大姨妈没有来？嗯哼，是时候来查一下是否怀孕了！下面，就来给大家介绍下常见的几种检验怀孕的方式：



1.早孕试纸

早孕试纸是大多数女性都会用到的方法，一般同房14天之后就可以进行检测了。想要效果准确，那么最好在月经推迟5-10天之后再检测。注意，检测最好使用晨尿。如果试纸显示两条线，那么恭喜你，你就要做妈妈了。不过，早孕试纸虽然方便，但是准确率并不高，建议要多试几次。

2.B超检查

如果发现自己的月经来潮时间推迟了十天左右，就可以去医院进行B超检查。医生如果看到圆形的妊娠光环或是发现有规律的胎动，那么就说明你已经怀孕。

很多女性会担心B超检查影响胚胎健康，其实这种担心是完全没有必要的。做B超检查时间不会太长，一般也就在三分钟左右，对母体胚胎都是比较安全，不会造成其他不良影响。

3.验血

想要知道自己是否怀孕，也可以通过验血的方式来确诊，在同房十天左右去医院抽血进行hCG检验。如果已经怀孕，那么在怀孕初期hCG会每隔几天翻倍。

4.尿检

除了以上两个方法，医院还会让女性进行尿检。如果已经怀孕，体内会释放出一种名叫绒毛膜促性腺激素，这种激素在怀孕10天左右的时间就可以在尿液中检测出来。如果有，那么说明你已经怀孕。

如果大姨妈推迟了，建议先在家进行早孕试纸进行检测，出现两道杠之后，再去医院进行确认。一旦确诊怀孕，准妈妈就要调节好自身，为宝宝的到来做好准备！

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