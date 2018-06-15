孩子生长痛，你要认真对待！

你的孩子是否因为腿疼而晚上睡不着？他或许正在经历发育期的疼痛。生长痛包括抽筋、肌肉疼痛，通常发生在学龄前和青春期前，发生部位为双腿。疼痛通常发生在傍晚或晚上，严重时会让孩子在半夜醒来。生长痛通常发生在幼儿期早期，大约是3至4岁，到8至12岁往往又会发生。

生长痛的原因

尽管名字叫做发育期疼痛，但并没有确切的证据表明疼痛与生长的迸发有关。相反，发育期疼痛可能只是肌肉疼痛，因为孩子精力旺盛，过多的活动会让孩子的肌肉疲惫不堪，包括跑步、跳跃、攀爬。如果孩子一整天都在运动，更容易出现生长痛。

生长痛的症状

生长痛对于不同的人来说是不同的。有的孩子疼痛感明显，有的则不然。大部分孩子不会每天都会疼，但生长痛来来去去，可能会持续数月甚至数年。

生长痛通常发生在傍晚和晚上，正餐前和就寝时间。腿部的疼痛可能会使孩子从睡梦中惊醒。

如果孩子第二天早上看起来完全没问题，也不要认为孩子是假装的。生长痛会在早晨自然消失，通常不会影响孩子白天的活动。

一般来说，两腿都会发生生长痛，尤其是在大腿前部、小腿后部或膝盖后面。研究显示，有过生长痛的孩子以后对于疼痛更加敏感，也更容易出现头痛和腹痛。

如何确诊生长痛

医生通常可以通过检查孩子，并询问病史和症状来确诊。确诊前，排除其他可能的疼痛原因是很重要的。如果孩子是有生长痛，那么检查是不会发现任何不正常的现象的，也无需进行血液检查和X光。

孩子生长痛怎么办

方法取决于孩子的疼痛程度有多严重，以下几点或许可以缓解孩子的疼痛：

（1）按摩腿

（2）拉伸腿部肌肉

（3）在疼痛的腿上放一块热毛巾。注意不要烫伤，也不要在孩子睡觉时使用。

如果疼痛没有缓解，可以咨询医生是否可以给孩子服用非处方的止疼片以及服用的剂量，比如扑热息痛或布洛芬。注意，绝对不要让孩子吃阿司匹林。

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