孩子生病了？这些护理技巧pick一下

没有什么比看着你的孩子遭受病痛折磨更糟糕了，然而小孩子大多经常感冒咳嗽。当孩子生病时，我们要如何缓解孩子的不适呢？

1.哄孩子睡觉

永远不要叫醒生病的孩子。如果约定好了要带孩子去哪儿，那迟到就迟到吧。毕竟他们现在比以往任何时候都更需要睡眠。

2.教会孩子自己照顾自己

一位妈妈表示，自己做过的最好的事情就是教女儿如何擤鼻涕。虽然这花了她整整一个星期才教会，但是自从孩子学会之后，感冒就变得容易忍受多了。

3.做好准备

当孩子感冒时，确保每个房间都有纸巾，充分满足孩子需要。

4.不要吝啬拥抱

生病的孩子最需要自己的妈妈，当孩子生病时，抓住一切机会抱抱孩子。这样孩子和妈妈都会感觉好一点。

5.让孩子好好休息

虽然感冒比较常见，并且会持续挺长的一段时间，但给孩子一段时间让他好好休息还是很重要的。如果感冒期间照常送孩子上学，孩子怎么能很快康复呢？所以，建议孩子重感冒或咳嗽情况严重时，让孩子在家休养几天。这样处理还有另一个好处，就是可以避免将细菌传给其他同学。

6.多给孩子喝水

孩子生病时补充足够的水分很重要。

7.体贴的照顾孩子

不管自己多么多忙、不管房子有多乱，都要留出时间，耐心地照顾孩子。生病时，只要知道自己最爱的人在照顾自己，就能感觉更好。

8.准备“爱心小篮子”

为孩子准备自己专用的“爱心小篮子”，放入孩子最喜欢的毛毯、书籍、玩具……当孩子生病无力只能躺在沙发上时，篮子里的东西可以让孩子更舒适。

9.母爱是最好的灵药

曾经有朋友告诉我，自己小时候经常生病，她的妈妈会把家里所有的枕头都拿走，然后把它们堆在他的床上，接着让朋友把头靠在床上（帮助缓解咳嗽）。而现在自己长大离开家以后，每当咳嗽时会自己给自己做一个“枕头山”。这就是母爱的力量，也是最好的灵药。

妈妈们，请记住，孩子们会记得你是如何照顾他们的，甚至在20年后，数千英里之外，他们也会重现妈妈照顾自己的方法来照顾自己。

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