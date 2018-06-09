咽喉炎发作 孕妈咪该怎么做

怀孕后，女性的体质有了变化，身体素质不如之前，一不小心就会沾染上疾病。特别是交替季节，呼吸道疾病高发。最近有很多准妈妈表示咽喉痛，这可能是咽喉炎的症状，接下来就看看如何处理这一问题：

了解链球菌性咽喉炎

这种细菌感染会使准妈妈的喉咙疼痛并且发痒，还有其他不愉快的症状：通常伴有发烧和全身无力。如果不及时治疗，链球菌性咽喉炎会引起潜在的严重并发症，包括肾炎和风湿热。链球菌性咽喉炎是由一种名为链球菌的细菌引起的，有时，它与B组链球菌混淆。可以在阴道或直肠区域发现。在分娩过程中，母亲会将这种感染传给婴儿。

咽喉炎的传播方式

链球菌是一种很容易传染的细菌，它会引起链球菌性咽喉炎。如果有感染的人打喷嚏或咳嗽，准妈妈吸入空气中的飞沫就可能被感染。如果这类人和准妈妈分享食物或饮料，孕妇也会被感染。细菌也可以在像门把手这样的家具上存活，然后从你的手转移到眼睛、鼻子或嘴巴。

咽喉炎的症状

在如果你产生以下这些症状，多半是咽喉炎：

喉咙很痛；

扁桃体肿大；

头痛；

喉咙或扁桃体带白点；

严重缺乏能量，虚弱、疲劳；

吞咽困难；

颈部肿胀；

淋巴结肿大；

发烧；

食欲不振；

咳嗽。

链球菌性喉炎的其他症状包括恶心、呼吸困难和腹痛。

妊娠期间如何治疗链球菌性喉炎？

一般来说，抗生素是用来治疗链球菌性咽喉炎的。不过在怀孕期间，就要听从医生的建议，服用合适的药物。

其他家庭护理方式

还有一些家庭疗法可以帮助缓解咽喉炎的不适。你可以试试下面的方法：

1.用温盐水漱口，可以缓解喉咙痛。

2.避免冷饮，因为会加重喉咙痛。

3.试试不含咖啡因的草本茶，如甘菊或柠檬茶。

4.保持水分和多休息。

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