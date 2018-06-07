当妈的最怕收拾屋子 手把手教你扔东西

生了娃以后，最常做的事情之一就是——收拾屋子！

娃的东西满屋都是，光是玩具这一类都能把妈妈们整疯。

据说妈妈们心路历程都是这样的：

收拾好——娃弄乱——再收拾好——娃弄乱——崩溃收拾——娃弄乱——放弃并思考人生。

更别说其他各类因为宝宝出生后购买的大大小小的物件了，家里的空间日益缩小还乱七八糟。如何改变这种现状，走出困境呢？

有的聪明妈妈选择了修炼收纳之术，把家里的物品分门别类，按季节、大小整理。日本有一家庭主妇正是靠着她高超收纳技术，还出了书。

近藤麻理惠和她出版的书以及整理前后对比图

然而事实上，收纳很难从根本解决问题。它可以在一定时间内保证家里整洁，可等到物品越来越多或者翻出来用不到又原处放好的话，一团乱的拥挤生活就又出现了！

所以今天育姐就手把手带着大家做“断舍离”，断=不买、不收取不需要的东西，舍=处理掉堆放在家里没用的东西，离=舍弃对物质的迷恋，让自己处于宽敞舒适，自由自在的空间。

开始之前，你要准备好几个大大的垃圾袋或者纸箱。最重要的是做好心里建设，把“万一这个东西留着有用呢”的想法先丢了。

确定一件物品值不值得留下，从下面三个问题就可以判断：

它多久没被用过了？

它还被家里人喜欢或者需要吗？

他是不是还能被别的物品代替？

步骤壹:婴儿房

需要处理的东西有：

1、过期的婴儿食品，包括奶粉米粉（刚过期大人可以吃）

2、过期或者小号的纸尿裤（用来当抹布）

3、用了半年以上的奶瓶

4、宝宝不适合的衣服（破旧的扔掉，不合身的洗干净送人）

5、娃一点都不喜欢的玩具（好的可以送人，坏的就丢了）

6、部分缺损的玩具（直接丢了）

7、无法使用的绘画工具（碎了的蜡笔、没水的水彩笔）

8、毁坏到看不出是什么的绘本

9、娃自制的手工或者绘画（留下具有纪念意义的几张即可）

如果暂时没考虑生二胎，下面这些也可以处理掉了：

10、娃坐不进去的推车

11、睡不下的婴儿床（改造成其他家具也行，比如小桌子）

12、娃的咬咬乐奶嘴水杯餐盘等

13、束之高阁的辅食机、温奶器、电动吸乳器（机器情况好还可以送人）

注意：对孩子来说，某件物品或许具有特殊意义，家长不可盲目地丢弃，否则娃可能会“大闹天宫”，即使用全新的代替旧的也是不能被接受，和娃好好协商再丢。

步骤贰:家长房间

1、变形的内衣裤

2、破旧起球的床上用品

3、很久没用过的靠枕坐垫

4、发黄的枕芯

5、不合脚的鞋子

6、早就看不上眼的包包或衣物（可以送人）

7、买来只摆设过一两次的装饰物如，花盆蜡烛玩偶

8、过期的套套（小心闹出人命啊）

9、变形的衣架

10、过期很久的化妆品和药品（对身体可能有害）

11、不看的书

12、多余且沾满了尘螨的地毯

13、很贵但真的不适合自己的彩妆护肤品（送给闺蜜赚个人情）

14、试用小样（不喜欢就扔）

注意：床上用品要及时更换，床垫枕芯也要经常晒一晒才能阻碍螨虫的繁殖。内衣裤再好穿变形了就别留着了。一些装饰物卖相不错却不喜欢了，可以在二手网站上卖掉，或者论坛里置换，总之不要堆积在家里！

步骤叁:厨房

1、过期的调味料

2、过期的速冻食物或袋装蔬菜

3、积攒的外卖餐具

4、发白变形的木质筷子

5、内里斑驳的锅子

6、油腻的洗碗布抹布

7、把手坏了的刀具

8、一年以上的塑料制品

9、有裂痕缺口的盘子

10、娃过生日剩下的蜡烛（每次都会有新的，停电也不能照明）

注意：厨房里最重要的还是食材的保鲜，部分长辈舍不得丢掉剩饭剩菜，即使新买的菜也要囤积吃不新鲜的，循环往复永远在吃不新鲜的食材。这种坏习惯一定要去劝慰他们改掉，因为饭菜的口感变差，还可能细菌增殖导致食物中毒。

步骤肆:厕所

1、用了三个月以上的毛巾（抹布是他们最终的归宿）

2、过期的洗漱化妆用品

3、堆积的酒店洗漱套装（如果家里经常来亲戚朋友倒是可以留下一些）

4、娃用了3个月以上的洗澡玩具（内部会滋生霉菌）

5、用了3个月以上的牙刷（不要以为没变形就能用，一样细菌累积）

6、有味道的马桶刷

7、堵塞不能疏通的花洒喷头

8、坏了的剃须刀，生锈的刀片和除毛机

注意：厕所因为潮湿很容易细菌堆滋生有害菌，所以日用品一定要及时更换，不能因为看起来还能用就继续。

步骤伍:客厅

1、旧的数据线充电线

2、坏了单边的耳机

3、囤积过多的塑料袋包装袋

4、坏掉的行李箱和拎包

5、没用的明信片和贺卡

6、不知道哪里的旧钥匙和钥匙扣

7、你以为用的上的泡沫纸

8、旧杂志

9、日程本和日历书签

10、旧电池

11、丑丑的印了品牌logo还坏了的伞

12、过期的优惠券和小票

13、一大堆没意义的鞋盒罐子瓶子

14、头脑发热带回来的旅游纪念品

15、枯萎的绿植

注意：一切你买了拿来用过后再也不想碰，还没啥剩余价值的东西，丢了就丢了。然后你就会发现，生活没受到什么影响。

当然，还有最后一样东西要处理，那就是你的坏心情。收拾房屋的烦躁、带娃的烦躁一并处理，在丢东西的畅快感觉中，享受清爽的房间和心情！

当然有的家长也会说，这些看似没用的东西有一天真能焕发光彩另有他用，比如：过期香水可以放进衣橱里面当芳香剂；旧地毯可以铺在卫生间分割干湿区；旧衣架可以拿来挂抹布；剩一点点的牙膏用剪刀剪开可以拿来擦水龙头……

这些都可以物尽其用为什么要丢掉？其实我们是倡导物品应当发挥其最大的功效，而非被你囤积在家。这些物品还有用处就留着，但不要强行使用。不是要你乱丢浪费钱，而是舍弃用不到的东西，享受宽敞的房间哦~

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