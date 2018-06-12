宵夜这么赞，准妈妈能吃吗？

很多人都有吃夜宵的习惯，包括怀孕的准妈妈们，很多地区一到夜里美食如云，更是难以戒掉吃夜宵的习惯，让各位准妈妈们馋得直流口水，那么，准妈妈到底能不能吃宵夜呢？

准妈妈可适当吃宵夜

1.缓解嘴馋、流口水的症状

有的孕妇因为早期的孕吐反应而饿得睡不着，吃点宵夜不仅能填饱肚子，满足味蕾，也可以让心情变好，如此睡眠质量也能提高。

2.宵夜可以补充营养

在孕吐非常严重的情况下，孕妇的身体可能会缺少营养，这样对孕妇和肚子里的小宝贝来说都不利，如果这个时候选择营养全面的宵夜，那么就可以补充身体所需的营养素。

孕妇决不可频繁吃宵夜

孕妇可以适当吃宵夜，但不要过于频繁，因为长期吃宵夜会带来不良后果。第一，容易发胖，大家都知道孕期的孕妇不能摄入过多的热量，否则过于肥胖会带来妊娠高血压、妊娠糖尿病等不适。第二，容易消化不良，孕妈往往吃完宵夜就很快进入睡眠状态，如果不运动的话，会使全身的血液循环变慢，胃肠蠕动也会变得迟缓，非常不利于食物的消化和吸收，而食物在胃肠里面停留了太久的时间，便会使胃肠的负担增加。

孕妇吃什么宵夜好？

1.牛奶

牛奶的好处就是既可以补充营养，也可以帮助孕妈睡眠，当然了，对牛奶敏感的孕妇就不要喝了。

2.粥类

选择粥的原因很简单，因为粥类很清淡，也容易消化。

3.蔬菜水果

蔬菜水果是很健康的食物，但是要注意少吃含糖量高的水果。

此外，小编还要提醒想要吃夜宵的孕妈们，最好不要去路边摊或者夜市上去吃宵夜，因为外面的食物无法确认安全和健康，可能会对自身和小宝贝产生不良的影响哦~

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